PORTI

L’incontro promosso dall’AdSP della Sicilia Orientale ad Augusta, ha evidenziato un incremento del 43% del trasporto merci e crocieristico per il 2025, a front di 700 milioni di investimenti. La crescita, in un contesto internazionale complesso e imprevedibile, è frutto di importanti investimenti nei porti della Sicilia Orientale e di una riorganizzazione del Sistema Porti. Il Porto di Augusta sta lavorando al nuovo terminal crocieristico e all’accessibilità, in un’ottica incentrata su una collabborazione e non sulla competizione tra i porti. Una visione strategica di insieme che punta alla crescita di tutto il Sistema Porti, particolarmente importante per l’Italia che giova di una posizione centrale nel Mediterraneo, ha spiegato il presidente Francesco di Sarcina.

Alcuni dati di crescita dei porti della Sicilia Orientale

Il traffico di merci é salito a 43 milioni di tonnellate, 88mila Teu (container di 6 metri di lunghezza) cioè + 43 % nel 2025 rispetto al 2024, 281mila passeggeri crocieristi e 483mila sui traghetti ovvero + 9 % rispetto all’anno precedente. Sono alcuni numeri emersi all’incontro promosso dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia orientale nell’auditorium della sede di Augusta.

Investimenti e obiettivi

Complessivamente, per i quattro porti della Sicilia orientale Catania, Augusta, Siracusa e Pozzallo, sono stati spesi 700 milioni di euro. “Siamo in una fase molto problematica a livello internazionale, che riguarda anche la portualità del Mediterraneo; nonostante ciò, nel 2025 la Sicilia orientale ha registrato una significativa crescita, grazie anche al lavoro di interlocutori istituzionali e operatori appassionati e determinati” ha detto il presidente di Assoporti Roberto Petri, che ha partecipato all’incontro.

Il Presidente Francesco Di Sarcina per il Porto di Augusta

“Una serie di opere e restyling indispensabili che in pochi anni hanno rivoluzionato le strutture portuali adeguandole agli standard internazionali richiesti dal commercio, dal traffico merci e passeggeri e dal crocierismo – ha detto il presidente Francesco Di Sarcina – Ogni porto, come già ribadito in più occasioni, ha una sua vocazione che va rispettata e ad accompagnata nella sua crescita, sempre nell’ottica di una logica sinergica, i porti devono dialogare tra loro, non competere, mettendo in luce ognuno le sue peculiarità e caratteristiche”.

Al porto di Augusta si sta lavorando al nuovo terminal crociere (575 mq e 116mila mq di piazzali), interventi per l’accessibilità tra cui il Terzo Ponte (26 mln), la variante per ampliare il terminal container 60mila mq e lunghezza finale banchina di 625 mt. Catania sta realizzando il rifacimento della diga foranea (75 mln), la rettifica delle banchine del lato est del molo (35 mln), il nuovo Piano Regolatore Portuale, che é stato già approvato (il precedente era fermo al 1956). Siracusa, con il porto Grande e la rada di Santa Panagia, ha vari progetti work in progress: ufficio decentrato dell’Autorità e nuova stazione marittima.