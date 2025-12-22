Assoporti, eletto Roberto Petri come nuovo presidente
Il nuovo presidente di Assoporti dal 1 gennaio 2026
Chi è Roberto Petri?
Roberto Petri, 76 anni, è il presidente di Italimmobili. E’ stato già componente dei cda dell’Eni (dal 2011 al 2014), di Finmeccanica (dal 2005 al 2008) e Fintecna (dal 2003 al 2006) e dal 2008 al 2011 capo della segreteria dell’allora ministro della Difesa Ignazio La Russa. Il nuovo presidente raccoglierà il testimone da Rodolfo Giampieri, il quale ha guidato l’associazione negli ultimi 4 anni e mezzo ed il cui mandato scadrà il 31 dicembre.
Le parole sull’elezione del nuovo Presidente
Roberto Petri ha affermato :” Sono onorato di essere stato scelto per questo prestigioso incarico a favore del sistema portuale della nostra Nazione, e intendo impegnarmi per il comparto con lo spirito di collaborazione e concertazione con tutti gli stakeholder. La mia cultura ed esperienza personale vede nel mare e nella portualità una delle fonti storiche di ricchezza e di progresso per la nostra Nazione. In quest’ottica, in stretta collaborazione con i Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale, lavorerò perché questa importante fase di trasformazione possa tradursi in un rafforzamento di tutto il settore. “
Il Presidente uscente Rodolfo Giampieri ha chiuso l’assemblea dichiarando: “Sono lieto di aver accompagnato l’Associazione in questi 4 anni e mezzo durante i quali abbiamo affrontato tante sfide tutti insieme. Ringrazio i Presidenti, i Segretari Generali e tutti i dipendenti delle ADSP per il valore professionale e umano che ho ricevuto, oltre naturalmente alla mia struttura. Adesso lascio il testimone al dott. Roberto Petri che sono certo valorizzerà ancora di più il ruolo di Assoporti in questa nuova fase per la portualità italiana. Una rete di porti che è protagonista dell’economia reale, perno per una ricchezza diffusa e occupazione solida”.
