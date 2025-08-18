PORTI

Secondo quanto si apprende Annalisa Tardino è stata nominata commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale. La nomina è stata conferita dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che l’ha indicata come successore di Pasqualino Monti.

Dal 2019 al 2024, Tardino è stata europarlamentare per la Lega, con un’intensa attività legislativa soprattutto nella commissione per le libertà civili. Avvocato civilista, nata a Licata (Agrigento) quando eletta al Parlamento europeo si è affermata come la candidata leghista più votata nel collegio.

Eletta nella circoscrizione delle Isole, è stata membro del gruppo Identità e Democrazia e ha svolto vari ruoli nelle commissioni LIBE, ambiente, sanità pubblica, pesca, bilancio, trasporti, sicurezza alimentare, e ha fatto parte di delegazioni bilaterali rispettivamente con la Cina e con il Canada.

Tra i progetti legislativi più significativi, figura il ruolo di correlatrice per il regolamento sullo Spazio Europeo dei Dati Sanitari (EHDS), volto a bilanciare innovazione digitale e tutela della privacy.

Durante la legislatura, ha rappresentato con impegno il territorio siciliano, puntando ai temi della sicurezza e alla valorizzazione delle risorse locali.

L’ Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sicilia Occidentale comprende i porti di Palermo, Termini Imerese e Trapani, Porto Empedocle, Licata e Gela.

