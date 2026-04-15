PORTI

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (AdSP MTCS) si conferma protagonista sulla scena internazionale del settore crocieristico partecipando al Seatrade Cruise Global di Miami, il principale evento mondiale dedicato al comparto, in corso fino a giovedì. La delegazione è guidata dal presidente Raffaele Latrofa, affiancato dal dirigente della promozione e marketing Malcolm Morini, all’interno dello stand CruiseItaly coordinato da Assoporti.

Gli obiettivi di MTCS a Seatrade di Miami

La missione negli Stati Uniti punta a rafforzare il posizionamento competitivo del network dei Porti del Lazio, Civitavecchia–Fiumicino–Gaeta, consolidando al contempo i rapporti con le principali compagnie crocieristiche globali. Un obiettivo strategico che si inserisce in un contesto di forte espansione del settore: secondo le stime diffuse da Cemar Agency Network proprio durante il Seatrade, nel 2026 l’Italia supererà i 15 milioni di crocieristi.

In questo scenario, Civitavecchia si conferma leader nazionale e tra i principali hub del Mediterraneo, con 3,78 milioni di passeggeri previsti nel 2026, un nuovo record assoluto, puntando quindi a superare il rcord del 2025 (con 3,5 mil di passeggeri a Civitavecchia), che ha trainato la crescita complessiva dei Porti del Lazio. Il porto rafforza così il proprio ruolo di porta privilegiata di accesso a Roma e di snodo strategico per i traffici crocieristici internazionali.

Le strategie dell’AdSP per attrarre nuovi armatori

Le strategie dell’AdSP MTCS guardano a uno sviluppo equilibrato dell’intero sistema portuale. Per Civitavecchia l’obiettivo è consolidare la presenza delle grandi compagnie e attrarre nuovi armatori, promuovendo al contempo destinazioni del Lazio meno battute oltre alla Capitale. A Fiumicino, invece, l’attenzione si concentra sul secondo step progettuale dedicato alle crociere, con la volontà di attrarre investitori privati per lo sviluppo del nuovo scalo commerciale. Gaeta punta infine a rafforzarsi nel segmento delle crociere di lusso, intercettando navi di dimensioni più contenute e ad alto valore aggiunto.

Seatrade di Miami: il progetto dell’hub formativo

Tra i temi centrali della partecipazione a Miami spicca il progetto dell’hub formativo per il settore crocieristico, fortemente voluto dal presidente Latrofa. L’iniziativa, già presentata alle principali compagnie internazionali, ha suscitato immediato interesse e mira a creare una rete di formazione specializzata, incrementare l’occupazione qualificata sul territorio e rispondere alle esigenze professionali di un comparto in continua evoluzione.

Latrofa: obiettivo 4 milioni di passeggeri nel 2026

“Essere protagonisti al Seatrade Cruise Global significa rappresentare al meglio il sistema portuale del Lazio in un contesto internazionale strategico. I numeri previsti per il 2026 confermano la centralità di Civitavecchia e la solidità del nostro modello di sviluppo”, ha dichiarato Latrofa. “Il nostro obiettivo è arrivare a 4 milioni di passeggeri entro i prossimi tre anni. Ma ancora più importante è accompagnare questa crescita con servizi di qualità, valore aggiunto e nuova occupazione, generando benefici concreti per il sistema Italia e per il territorio”.

La presenza a Miami rappresenta dunque un ulteriore passo nel percorso di consolidamento internazionale dell’AdSP MTCS, con l’obiettivo di trasformare i risultati record attesi per il 2026 in uno sviluppo stabile e duraturo, capace di generare valore economico e occupazionale per l’intero territorio.

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