L’accordo commerciale dell’Unione Europea con l’India apre un mercato potenzialmente enorme allo sviluppo dei traffici marittimi, in particolare per l’Italia, verso il mercato del Medio Oriente e dell’India. In questa prospettiva le Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure hanno partecipato, per la prima volta, al Breakbulk Middle East, la principale fiera del Medio Oriente deidicata al breakbulk (trasporto di carico frazionato) e al projet cargo.

La fiera Breakbulk Middle East

La fiera Breakbulk Middle East, giunta alla decima edizone, è l’evento di riferimento nell’area mediorientale per il settore delle merci breakbulk e project cargo, che ha visto la partecipazione di oltre 200 espositori provenienti da più di 125 Paesi e circa 10.000 partecipanti. La manifestazione, che si è tenuta dal 4 al 5 febbraio, ha offerto un’importante occasione per presentare il sistema dei Ports of Genoa e il relativo cluster portuale, attivo lungo la filiera delle merci varie, del traffico ro-ro dell’impiantistica industriale e dello yachting.

La presenza dei Ports of Genoa a Breakbulk Middle East

Allo stand erano presenti i rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, insieme a quelli di Terminal Messina, Terminal San Giorgio e del Gruppo Finsea. La partecipazione congiunta ha suscitato grande interesse da parte degli operatori internazionali, confermando il valore di un’offerta portuale diversificata e altamente specializzata.

La presenza dei Ports of Genoa a Breakbulk Middle East si è confermata strategica per consolidare i collegamenti con i mercati del Medio Oriente e della penisola indiana, aree in forte espansione e di primaria importanza per i traffici di project cargo e merci non containerizzate.

Le soluzioni logistiche presentate da Ports of Genoa al Breakbulk Middle East

Durante l’evento, il cluster portuale ha presentato una gamma completa di soluzioni logistiche dedicate ai carichi speciali e alle merci convenzionali, sia in importazione sia in esportazione verso i mercati industriali del Nord Italia e del Sud Europa. La manifestazione ha rappresentato una piattaforma privilegiata per allacciare nuove relazioni dirette, aumentare la visibilità dell’offerta portuale ligure e consolidare il posizionamento dei Ports of Genoa come porta di accesso da Sud ai traffici breakbulk e project cargo destinati all’Europa.

