NAVE

Oltre 60 milioni di euro dal Pnrr per interventi nei porti di Napoli e Salerno, lo annuncia il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, a seguito della rimodulazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’iniziativa riguarda l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con l’obiettivo di completare opere strategiche per la sicurezza e la competitività del sistema logistico del Mezzogiorno.

Secondo Rixi, la misura consente di valorizzare ogni euro disponibile, destinandolo a progetti concreti e cantierabili. In questo modo, i porti del Tirreno Centrale potranno contare su infrastrutture più moderne e sicure, a vantaggio dell’intero sistema produttivo nazionale.

Investimenti mirati nei porti di Napoli e Salerno

Le nuove risorse, pari a 61,29 milioni di euro, saranno impiegate per cinque interventi principali. A Napoli, 4 milioni di euro sono destinati al completamento della cassa di colmata e al dragaggio dei fondali nella Darsena di Levante (Vigliena).

Sempre nel capoluogo campano, 13,12 milioni finanzieranno il rafforzamento della diga foranea Duca d’Aosta, con lavori di consolidamento e messa in sicurezza.

A Salerno, 13,8 milioni saranno utilizzati per l’adeguamento strutturale e funzionale di moli e banchine, mentre altri 5,67 milioni andranno al prolungamento del Molo Manfredi, destinato al traffico crocieristico.

Infine, 24,7 milioni sono previsti per il dragaggio e l’adeguamento del Molo di Ponente, intervento strategico per migliorare l’operatività del porto commerciale.

Obiettivi e impatto sul sistema dei porti italiani

Come sottolineato da Edoardo Rixi, con questa rimodulazione il governo intende rendere più efficace l’utilizzo delle risorse europee e accelerare la realizzazione delle opere strategiche.

L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso un sistema dei porti più competitivo e sostenibile, in grado di rafforzare la posizione logistica dell’Italia nel Mediterraneo.

Grazie a questi nuovi fondi del Pnrr, i porti di Napoli e Salerno potranno completare infrastrutture essenziali per il traffico commerciale e crocieristico, favorendo al contempo la crescita economica del Sud e il miglioramento della connettività nazionale.

