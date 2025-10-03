NAVE

È ufficialmente partita la rotta verso il futuro del trasporto marittimo sostenibile. La nave cargo Neoliner Origin, sviluppata da Neoline Armateur con il supporto di Corsica Sardinia Ferries, ha lasciato il cantiere turco RMK Marine lunedì 29 settembre, segnando l’inizio di una nuova generazione di navigazione a impatto ridotto.

Lunga 136 metri e dotata di 3.000 m² di vele rigide a controllo automatico, questa innovativa nave a vela permetterà di risparmiare fino all’80% di carburante rispetto a un cargo tradizionale della stessa categoria.

Con scali previsti nei porti di Livorno e Bastia prima di raggiungere Saint-Nazaire, sua destinazione finale prima del debutto commerciale, Neoliner Origin si prepara a operare sulla rotta transatlantica tra la Francia e gli Stati Uniti, aprendo una concreta alternativa ai combustibili fossili per il trasporto merci su lunga distanza.

Corsica Sardinia Ferries, partner del progetto, conferma così il proprio impegno verso la transizione energetica nel settore marittimo. La prima traversata commerciale verso gli Stati Uniti avverrà il 16 ottobre, con partenza da Saint-Nazaire.

Corsica Sardinia Ferries e Neoline Armateur

Corsica Sardinia Ferries è partner di Neoline Armateur per questo ambizioso progetto: l’innovativo ro-ro due alberi, con 3.000 m² di vele rigide a controllo automatico, che navigherà ad una velocità commerciale di 11 nodi, combinando risparmio energetico e ottimizzazione dei tempi di trasporto. Questa nuova nave da carico potrà trasportare 1.200 metri lineari, 400 auto o 265 container, che rappresentano fino a 5.300 tonnellate di merci.

“Dopo aver limitato il più possibile la nostra impronta di carbonio in una fase iniziale, ora dobbiamo rivolgerci alle alternative ai combustibili fossili. Oggi si aprono nuove possibilità con carburanti di nuova generazione e la propulsione velica. Come Società Armatoriale responsabile, abbiamo il dovere di sostenere la transizione energetica appoggiando queste soluzioni lungimiranti, che sono veri e propri laboratori per la propulsione del trasporto marittimo del futuro” ha dichiarato Pierre Mattei, Presidente di Corsica Sardinia Ferries.

Verso un trasporto marittimo a impatto zero

La partenza della Neoliner Origin segna non solo un traguardo tecnologico, ma anche un passo concreto verso un modello di trasporto marittimo più responsabile e sostenibile. Grazie alla visione condivisa di realtà come Neoline Armateur e Corsica Sardinia Ferries, la propulsione eolica torna protagonista del mare, questa volta al servizio dell’innovazione e della salvaguardia ambientale.

In un momento storico in cui la decarbonizzazione del settore marittimo è una priorità globale, progetti come questo dimostrano che il cambiamento è possibile ed già in navigazione.

