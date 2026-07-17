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Il porto crocieristico di Fiumicino si ferma davanti al TAR Lazio. I giudici hanno accolto il ricorso di associazioni e residenti contro il decreto che aveva espresso parere positivo sulla compatibilità ambientale del progetto previsto a Isola Sacra.

Il progetto del porto crocieristico di Fiumicino

Il punto centrale della sentenza riguarda la natura dell’opera. Secondo il Tribunale amministrativo, il progetto non può essere considerato un porto turistico, perché la funzione crocieristica avrebbe un peso rilevante.

L’infrastruttura prevede due moli. Il Molo di Traiano sarebbe destinato alle navi da crociera e ai grandi yacht. Al Molo Claudio circa 1200 imbarcazioni da diporto. T

Il terminal passeggeri avrà una superficie di 11.500 metri quadrati. Potrà accogliere oltre 5.000 persone. Il traffico previsto è di circa 1,3 milioni di turisti l’anno.

Il TAR sul progetto del porto crocieristico di Fiumicino

Per il TAR, questi numeri descrivono un porto polifunzionale. La presenza delle navi da crociera per circa 200 giorni all’anno e l’utilizzo dello scalo come punto di partenza e arrivo dimostrerebbero che l’attività crocieristica non è accessoria.

Da questa classificazione deriva il problema delle competenze. Il Comune di Fiumicino aveva presentato l’istanza di Valutazione di impatto ambientale come soggetto proponente, trattando l’opera come variante di un porto turistico. Secondo i giudici, però, non aveva le attribuzioni necessarie per avviare il procedimento.

Porto crocieristico e autorizzazione paesaggistica

La sentenza affronta anche il nodo paesaggistico. Il decreto ambientale era stato adottato dal Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero della Cultura, ma senza il contestuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

La documentazione era stata ritenuta insufficiente e l’esame rinviato a una fase successiva. Per il TAR, questa separazione non era consentita.

Le altre contestazioni ambientali

Nel ricorso erano stati sollevati dubbi sul rischio idraulico, sul traffico, sulla qualità dell’aria, sui dragaggi e sugli effetti per la biodiversità. Il Tribunale non ha esaminato tutte le contestazioni, perché i vizi già accertati erano sufficienti ad annullare il via libera.

Cosa succede ora al porto crocieristico

Il progetto del porto crocieristico non viene cancellato definitivamente, ma dovrà ripartire da un nuovo percorso amministrativo, con una corretta classificazione dell’opera e tutte le autorizzazioni previste.

Resta aperta la partita sul futuro dell’area, mentre amministrazioni, società proponente e cittadini attendono i prossimi passaggi.

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