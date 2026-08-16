NAVE

Con ponte panoramico e velocità fino a 20 nodi

Alicost amplia la flotta. Arriva la nuova motonave Caos, destinata ai collegamenti tra Salerno, Costiera Amalfitana e isole campane.

La nave è lunga 20 metri. Velocità massima di 20 nodi. Sarà utilizzata per il trasporto pubblico di passeggeri.

Alicost amplia la flotta con la motonave Caos

Caos entra nella flotta della compagnia del Gruppo Lauro. Il progetto punta su efficienza, comfort e qualità della navigazione.

La nave sarà impiegata su rotte molto frequentate, soprattutto nei mesi estivi. L’obiettivo è offrire un’alternativa agli spostamenti su strada.

A bordo c’è anche un ponte panoramico. I passeggeri potranno osservare la costa durante la traversata.

Collegamenti tra Salerno, Costiera Amalfitana e isole

La nuova motonave rafforzerà i collegamenti via mare tra Salerno, la Costiera Amalfitana e le isole del Golfo di Napoli.

Tra le destinazioni ci sono anche Capri, Ischia e Procida.

Il servizio può avere un ruolo importante nei periodi di maggiore afflusso turistico. In estate, infatti, le strade della Costiera sono spesso molto trafficate.

Muoversi via mare permette di evitare parte della viabilità costiera. Per residenti e turisti significa avere una possibilità in più.

Perché la motonave si chiama Caos

Il nome scelto per la nuova unità richiama la teoria del caos. Il riferimento è ai sistemi complessi. Anche piccoli cambiamenti possono produrre effetti molto diversi nel tempo.

Il legame con il mare è evidente. Il mare cambia continuamente. Mette in contatto città, coste e isole. Collega persone e territori.

Da questa idea nasce il nome Caos.

Il progetto di Salvatore Lauro

La motonave nasce da un’intuizione del senatore Salvatore Lauro, recentemente scomparso.

Alicost ha scelto di dedicare idealmente a lui la nuova unità. L’entrata in servizio della nave completa così un progetto nato con l’obiettivo di rafforzare il trasporto marittimo in Campania.

Più collegamenti via mare e meno traffico in Costiera

L’arrivo di Caos rientra nel percorso di crescita della flotta Alicost. Più collegamenti marittimi possono aiutare anche a ridurre il traffico stradale. È un tema importante soprattutto in Costiera Amalfitana, dove nei mesi estivi la viabilità è spesso congestionata.

Con la nuova motonave, Alicost punta quindi a rafforzare i servizi tra Salerno, la Costiera e le isole. Una scelta che guarda alla mobilità, al turismo e ai collegamenti via mare.

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