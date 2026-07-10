NAVE

La Nova Marine Carriers, la compagnia fondata nel 1981 da Giovanni Romeo, festeggia a Napoli i 45 anni della compagnia e acquista due giganti del mare, le Kamsarmax, nome che contraddistingue navi comprese fra le 80.000 e le 85.000 tonnellate di portata lorda (dwt). Si tratta delle navi gemelle Sider Andromeda e Sider Antares. L’annuncio è stato fatto dai vertici della compagnia a margine della festa che ha richiamato a Napoli, presso la suggestiva cornice del Real Bosco di Capodimonte, più di 700 ospiti provenienti da ogni parte del mondo.

Le dichiarazioni dei vertici del Gruppo

“Siamo sempre stati e rimaniamo, è il commento dei vertici del Gruppo all’evento a Napoli, un gruppo e una famiglia riservata, che vede nel low profile uno dei suoi fattori identificativi più autentici. Tuttavia abbiamo pensato fosse giunto il momento di festeggiare insieme con una comunità di collaboratori, clienti, partner commerciali, operatori delle costruzioni navali che in questi anni ha creduto in noi, è cresciuta con noi, consentendoci di affrontare e vincere sempre nuove sfide”.

Nova Marine Carriers investe nei giganti del mare

Una virata di bordo storica per il Gruppo Nova Marine Carriers di Lugano che fa capo alle famiglie Romeo e Gozzi. La compagnia, che che controlla e gestisce una flotta di più di 120 unità, ha compiuto il salto di qualità investendo per la prima volta nel comparto altamente competitivo delle Kamsarmax.

Nova Marine Carriers ha infatti acquisito il controllo di due unità di questo size, la Sider Andromeda, costruita nel 2022 nel cantiere cinese Jiangsu Yangzi-Mitsui Shipbuilding Co e impiegata in prevalenza nel trasporto di cereali; quindi la gemella Sider Antares; entrambe le navi verranno gestite dal nuovo desk panamax di Nova Marine.

L’ingresso di Nova Marine in trasporti oceanici

L’operazione che segna l’ingresso della compagnia nel comparto dei grandi trasporti oceanici, confermando per altro una presenza di Nova Marine in cinque continenti, nonché una parallela accelerazione sul fronte del business logistico, con una successione di investimenti in importanti terminal portuali, è stata annunciata a margine della festa per i 45 anni dalla nascita della società di navigazione ormai saldamente radicata in Svizzera, a Lugano.

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