NAVE

Nave scuola messicana si schianta sul ponte di Brooklyn causando due morti e diciannove feriti.

La Cuauhtémoc, nave della Marina messicana, che si è schiantata sul ponte Brooklyn, era impegnata in un tour di addestramento e rappresentanza internazionale, fino a quando, intorno alle 20:25 ora locale di sabato 17 maggio (2:26 del 18 maggio in Italia), si è appunto schiantata sul ponte di Brooklyn.

La nave scuola messicana trasportava 277 persone, principalmente membri della Marina messicana.

Incidente nave scuola della messicana al ponte di Brooklyn

L’incidente della nave scuola messicana al ponte di Brooklyn ha causato 2 morti, 15 feriti e 4 feriti gravi di cui fortunatamente nessuno caduto in acqua.

Secondo le prime ricostruzioni e testimonianze dei membri dell’equipaggio della nave messicana, la causa scatenante è un guasto meccanico della nave che, perdendo potenza, si è trascinata nelle acque dell’ East River, schiantandosi sul ponte e causando la rottura di tutti e 3 gli alberi.

Alcuni marinai sono rimasti sospesi tra le corde ed aggrappati alle vele spezzate.

Situazione al ponte di Brooklyn

D’altra parte però il ponte di Brooklyn non ha subito conseguenze gravi ed è da poco riaperto al traffico. Sono ancora sul luogo le autorità che stanno realizzando gli ultimi accertamenti.

Nave scuola della Marina messicana: Cuauhtemoc

La Cuauhtemoc, ormai parzialmente distrutta è una nave scuola storica della Marina militare messicana. Costruita nel 1981 ha navigato per la prima volta nel 1982. Era lunga 90,5 metri e larga 12 con un albero che toccava i 49 metri di altezza.

Ogni anno dal 1982 la nave partiva al termine delle lezioni per completare l’addestramento dei cadetti. Prima di schiantarsi, quest’anno, aveva fatto tappa in 22 porti in 15 nazioni differenti, in 254 giorni.

Avrebbe dovuto inoltre partecipare alla parata navale internazionale, il 4 luglio 2026 per celebrare i 250 anni dall’indipendenza degli Stati Uniti.

|Articolo scritto da : Dario De Donato

