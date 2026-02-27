NAVE

Castellammare di Stabia ospiterà la prima edizione del Napoli Boat Show, il salone nautico che riporta l’antica tradizione cantieristica di Castellammare al centro del Mediterraneo.

La presentazione del Napoli Boat Show, in programma dal 18 al 22 marzo a Marina di Stabia, si è tenuta presso la Reggia di Quisisana, la dimora storica di Castellammare di Stabia che dal XIII secolo custodisce la memoria dei sovrani angioini e borbonici e che oggi ospita il Museo Archeologico di Stabia Libero D’Orsi. Una scelta non casuale che sottolinea il collegamento tra cultura e innovazione, in uno scenario unico: il Golfo, con la Costiera Amalfitana e la penisola sorrentina sullo sfondo, Capri e Ischia raggiungibili a poca distanza.

Il Napoli Boat Show prima edizione

“Il Napoli Boat Show nasce con l’obiettivo di valorizzare la produzione nautica italiana, settore in cui la Campania esprime alcune tra le sue eccellenze più significative. L’evento è stato concepito come una piattaforma espositiva funzionale ed efficiente, capace di facilitare la visita a bordo e le prove in mare, offrendo agli operatori e al pubblico un’esperienza concreta e qualificata”, ha dichiarato Fabio Piantedosi, ideatore e presidente del Napoli Boat Show.

“La scelta del Marina di Stabia rappresenta un elemento strategico: una location di riferimento nell’area, in grado di coniugare infrastrutture moderne e qualità dell’accoglienza. Particolare attenzione è stata dedicata all’integrazione dell’evento con il territorio di Castellammare di Stabia, coinvolgendone le realtà economiche, produttive e istituzionali. Il Napoli Boat Show intende inoltre proporsi come promotore attivo delle ricchezze archeologiche, naturalistiche e culturali del territorio, contribuendo alla valorizzazione di un patrimonio che rappresenta un asset strategico per lo sviluppo locale.

Consapevoli delle sfide legate a una prima edizione, abbiamo scelto un’impostazione volutamente misurata, privilegiando qualità, sicurezza e solidità organizzativa, con l’obiettivo di costruire fin da subito basi concrete per una crescita strutturata nelle prossime edizioni.”

Napoli Boat Show un volano per l’economia le dichiarazioni delle autorità

La realtà stabiese è da sempre vicina alla portualità, alla cantieristica navale e ai crescenti usi del mare.

Le professionalità coinvolte, le locali maestranze e gli operatori portuali sono una reale conferma che Castellammare di Stabia ha l’indubbia capacità di esprimere alte professionalità e, quindi, di farsi trovare pronta alle sfide di porti sempre più performanti, ha dichiarato Andrea Pellegrino, Comandante della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia.

Salvatore La Mura, AD del Marina di Stabia: “Castellammare di Stabia, con il suo golfo, il suo patrimonio storico e la sua tradizione marinara, non ha nulla da invidiare alle più celebrate destinazioni del Mediterraneo. Iniziative come questa contribuiscono a valorizzarla nel modo che merita.”

L’Arch. Giuseppe Gargiulo, in rappresentanza del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: “Il valore di questa manifestazione va oltre l’esposizione di yacht, barche a motore e imbarcazioni a vela in uno degli scenari più suggestivi del Mediterraneo. Il Napoli Boat Show rappresenta soprattutto un potente volano economico per il territorio. Al centro ci sono gli imprenditori, gli artigiani, i maestri d’ascia, i tecnici e le maestranze che ogni giorno, con esperienza, professionalità e passione, contribuiscono a creare lavoro, innovazione e sviluppo per la nostra area metropolitana. Proprio Castellammare di Stabia custodisce una tradizione cantieristica navale centenaria, un patrimonio di competenze che affonda le radici nella storia industriale del Mezzogiorno e che oggi è riuscito e continua a riuscire a elevarsi attraverso produzioni di eccellenza, riconosciute sui mercati nazionali e internazionali. Questa capacità di coniugare tradizione e innovazione è la vera forza del nostro territorio.

Il Napoli Boat Show è dunque non solo una vetrina internazionale, ma il riconoscimento concreto del lavoro quotidiano di chi, con competenza e visione, continua a costruire futuro sulle nostre coste.”

La soddisfazione del Sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza

“Il Napoli Boat Show rappresenta per Castellammare di Stabia un’ opportunità di valorizzazione della nostra identità marinara e produttiva. Castellammare è una città che ha scritto pagine fondamentali della storia navale italiana: nei nostri cantieri è stata varata l’Amerigo Vespucci, simbolo nel mondo dell’eccellenza e della tradizione marinara del nostro Paese.

Ospitare la prima edizione di questo salone nautico a Marina di Stabia significa rafforzare il ruolo strategico della nostra città nel panorama della nautica nazionale e internazionale. È anche un segnale concreto di fiducia verso il nostro tessuto economico, le nostre maestranze e le tante realtà imprenditoriali che operano con competenza e passione nel settore del mare.

Come Amministrazione comunale sosteniamo questa iniziativa perché crediamo che investire sull’economia del mare significhi creare sviluppo, occupazione qualificata e nuove opportunità per i giovani.

Il Napoli Boat Show sarà inoltre una vetrina importante per promuovere le bellezze storiche, culturali e paesaggistiche di Castellammare di Stabia, contribuendo a rafforzare la nostra vocazione turistica.”

Appuntamento al Marina di Stabia

Il Napoli Boat Show apre al pubblico il 18 marzo 2026 e prosegue fino al 22 marzo (ore 10:00 – 18:30). L’ingresso è a pagamento, in coerenza con la scelta degli organizzatori di privilegiare un pubblico altamente profilato, composto da persone realmente interessate al settore nautico.

Gli appassionati di nautica sono invitati a essere presenti al Marina di Stabia per seguire da vicino questa prima edizione: cinque giorni di fiera in cui l’offerta espositiva si unisce all’esperienza del mare e alla ricchezza di un territorio senza eguali.