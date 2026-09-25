NAVE

MSC Mediterranean Shipping Company parteciperà alla 58ª edizione della Barcolana, la regata più grande del mondo, in programma a Trieste dal 2 all’11 ottobre 2026. L’iconica Psaros33 gialla e nera di 10 metri, dotata di una randa di 48 metri quadrati e di uno spinnaker di 140 metri quadrati, parteciperà alla 38ma edizione della Barcolana per MSC. Il team velico di MSC, che ha vinto le ultime tre edizioni nella sua categoria, sarà guidato dallo skipper professionista Nicolas Groux.

“La Barcolana è molto più di una regata: è una celebrazione del mare, della comunità e della passione che unisce chi lo vive e lo naviga. Per noi di MSC, il mare è casa, ispirazione e responsabilità ed è per questo che siamo felici di condividere questo momento con Trieste e con tutti coloro che custodiscono e valorizzano il suo patrimonio marittimo. Guardiamo con entusiasmo alla regata, sperando di avere il vento a favore”, ha dichiarato Angelo Pietrantonio, Global Accounts Manager di MSC.

Il Team MSC che guida la Psaros33

L’imbarcazione sarà guidata dallo skipper professionista Nicolas Groux e da un equipaggio esperto composto da Angelo Pietrantonio (trimmer della randa), Olmo Del Pozzo (trimmer delle vele), Thierry Lafosse (prodiere di supporto), Mattia Musumeci (trimmer delle vele), Damien Benard (addetto alle drizze) e Martin Thomle (prodiere).

L’imbarcazione: Psaros 33, un po’ di dati

Costruita a Ginevra nel 1976 presso il cantiere Psaros, fondato da Jean Psarofaghis, pioniere nelle tecniche di costruzione navale, l’imbarcazione racchiude innovazione, design e manovrabilità, offrendo importanti vantaggi in termini di velocità e stabilità in navigazione.

-Lunghezza: 10,00 m

-Lunghezza fuori tutto: 10,70 m

-Pescaggio: 2,50 m

-Altezza dell’albero: 16,50 m

-Peso: 1.950 kg

-Randa: 48,6 m²

-Fiocco: 21,4 m²

-Genoa: 38,5 m²

-Spinnaker: 140 m²

MSC alla Barcolana con lo stand della Fondazione

MSC sarà presente alla Barcolana con un suo stand, situato sulla Riva del Mandracchio, per presentare le iniziative sostenute dalla MSC Foundation. Da oltre 10 anni, la Fondazione collabora con Marevivo per sensibilizzare ogni anno circa 3.000 studenti delle scuole primarie e secondarie sui temi della tutela dell’ambiente marino. Dalla collaborazione con Marevivo sono nati due programmi:

Guardiani delle Isole, un’iniziativa annuale che coinvolge bambini e ragazzi di 12 isole italiane e di Milazzo, in Sicilia, per sensibilizzarli sull’importanza della protezione dell’ambiente marino.

Nauticinblu, un programma di cinque giorni, oggi esteso anche a Spagna, Portogallo e Grecia, realizzato con gli studenti degli istituti nautici per offrire un’esperienza formativa diretta sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.

Sulla scia di questi risultati, Marevivo ha lanciato la Marevivo Ocean Academy, uno spazio online che mette a disposizione strumenti digitali per ampliare l’accesso all’educazione marina a un numero sempre maggiore di studenti e insegnanti in tutta Italia.