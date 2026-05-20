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Il 1° luglio scadono i termini per le tre gare europee indette dal Ministero dei Trasporti per l’affidamento in concessione del trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci con la Sardegna e tra quest’ultima e la Sicilia, assicurando così la continuità territoriale sulle rotte di interesse nazionale.

Continuità territoriale con la Sardegna: le tre rotte

Le procedure riguardano i collegamenti Genova-Porto Torres per un importo a base d’asta di 34.304.939 di euro, la tratta Napoli-Cagliari-Palermo da 39.063.537 di euro e la Civitavecchia-Arbatax-Cagliari con un importo a base di gara da 45.948.976 euro. Le concessioni avranno una durata di 60 mesi, prorogabili di ulteriori 36 mesi.

Per la rotta Civitavecchia-Olbia, molte compagnie hanno manifestato interesse

Nel frattempo, il 17 maggio, è scaduto il termine ultimo entro il quale gli operatori del trasporto marittimo erano stati chiamati a manifestare interesse per il servizio di collegamento marittimo di persone e merci in continuità territoriale e con obblighi di servizio pubblico orizzontali sulla linea Civitavecchia-Olbia, nel periodo compreso tra l’1 ottobre e il 31 maggio di ogni anno. Un servizio che sarà operato in via esclusiva, nel periodo compreso tra l’1 giugno e il 30 settembre di ogni anno. In questo caso la durata prevista è 36 mesi. Secondo quanto appreso dall’ANSA le compagnie che hanno presentato la manifestazione di interesse sono Grimaldi, Grandi Navi Veloci e Compagnia Italiana Navigazione (Moby avrebbe chiesto chiarimenti sulla procedura).

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