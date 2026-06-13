NAVE

Decongestionare il traffico veicolare e rendere il viaggio un’esperienza, è l’obiettivo di Alicost che dal 13 giugno ha attivato due linee che collegano Salerno alle mete più gettonate della Costiera. Con il Metrò del Mare il viaggio inizia a bordo. Una “strada” alternativa, la via del Mare, che ha il merito di decongestionare le strade della costiera e velocizzare gli spostamenti anche per i residenti. Il mare in Campania non è soltanto una meta: può diventare una strada privilegiata verso le proprie destinazioni. E, aspetto non secondario, a prezzi decisamente popolari che vanno dai 6 ai 13,5 euro, per una mobilità sostenibile: “Il trasporto marittimo rappresenta infatti una valida alternativa all’utilizzo dell’automobile, contribuendo alla riduzione delle emissioni, alla diminuzione del traffico stradale e al miglioramento della qualità della vita nelle aree costiere. Al tempo stesso, il servizio favorisce una fruizione più equilibrata e sostenibile delle destinazioni turistiche, rafforzando l’integrazione tra i territori del Cilento e della Costiera Amalfitana”, spiegano i vertici di Alicost.

Il Metrò del Mare di Alicost

Alicost S.p.A., compagnia del Gruppo Lauro, riattiva i collegamenti del “Metrò del Mare”, la rete di corse turistiche che unisce Salerno, il Cilento e la Costiera Amalfitana offrendo a residenti e visitatori un’alternativa concreta all’auto, al traffico e alle lunghe percorrenze su gomma. Un servizio che mette in relazione alcuni dei luoghi più suggestivi della regione e restituisce alla navigazione il suo ruolo più naturale: collegare territori, alleggerire le strade, rendere il viaggio parte dell’esperienza.

Le due nuove linee: A1 e A2

Saranno in particolare attive due linee (info e orari consultabili al sito www.alicost.it): la Linea A1, dal lunedì al venerdì, collegherà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano. Il servizio consentirà non solo di raggiungere il Cilento partendo da Salerno, ma anche di creare un collegamento diretto tra la costa cilentana e la Costiera Amalfitana, offrendo ai passeggeri la possibilità di spostarsi agevolmente tra due delle destinazioni turistiche più apprezzate del territorio regionale. Partenze alle 7.45 da Salerno (molo Manfredi) e alle 17.07 da Positano.

La Linea A2 sarà invece attiva nei fine settimana e collegherà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate e Acciaroli, rafforzando l’accessibilità alle località della costa cilentana e favorendo gli spostamenti turistici nei giorni di maggiore affluenza. Partenze alle 8 da Salerno (molo Manfredi) e alle 18.25 da Acciaroli.

I prezzi del Metrò del Mare

I prezzi, da 6 a 13,50 euro, sono decisamente popolari. “L’avvio dei collegamenti del Metrò del Mare, spiegano i vertici di Alicost, conferma il nostro impegno nella promozione di un modello di mobilità sostenibile, capace di coniugare le esigenze del turismo con la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse territoriali”.

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