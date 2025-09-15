NAVE

Il mandato inizierà ufficialmente domani e avrà una durata di quattro anni

Mario Mauro, ex ministro della Difesa nel governo Letta ed eurodeputato per Forza Italia e il Popolo della Libertà, ha ricevuto la nomina di coordinatore europeo per i corridoi di trasporto del Mar Baltico, del Mar Nero e del Mar Egeo.

La nomina è avvenuta da parte della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Lo riporta la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Il mandato di Mario Mauro

Il mandato, che inizierà ufficialmente domani e avrà una durata di quattro anni, affida a Mauro la responsabilità di sovrintendere allo sviluppo e al potenziamento di una delle reti infrastrutturali più strategiche del continente.

Il corridoio parte da Helsinki (Finlandia), attraversa le Repubbliche Baltiche (Estonia, Lettonia, Lituania), prosegue per la Polonia fino al confine con l’Ucraina e si estende verso sud-est, toccando Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Grecia, includendo infine anche Cipro attraverso un collegamento marittimo europeo.

La linea ferroviaria Rail Baltica tra i progetti

L’infrastruttura comprende un sistema integrato di ferrovie, strade, porti, aeroporti e terminal multimodali. Tra i progetti chiave c’è la Rail Baltica, linea ferroviaria ad alta velocità destinata a unire la regione baltica al resto dell’Europa, e i cruciali collegamenti verso l’Ucraina – in particolare Leopoli (Lviv) e Odessa – e la Moldavia con la capitale Chișinău.

Il ruolo di Mauro sarà particolarmente rilevante non solo per lo sviluppo economico e la connettività dell’area, ma anche per il suo valore strategico-militare, in un contesto geopolitico segnato dalle tensioni con la Russia e dalla guerra in Ucraina. Con questa nomina, Bruxelles conferma l’importanza crescente dell’Europa orientale nelle politiche di trasporto, sicurezza e integrazione infrastrutturale dell’Unione.

La Commissione, si legge, “E’ convinta che il vostro sostegno, su cui conta enormemente, sarà fondamentale per il continuo successo dei corridoi di trasporto europei”. Insieme a Mauro, ha ricevuto la nomina di coordinatrice dei corridoi di trasporto per il Reno e il Danubio la socialista portoghese Margarida Marques.

