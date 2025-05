NAVE

Si svolgerà domani 15 maggio nel porto di Civitavecchia, a partire dalle ore 11:00, la cerimonia per il trentesimo anniversario della costituzione di Euromarfor (European Maritime Force).

L’evento celebra tre decenni di cooperazione marittima tra Francia, Italia, Portogallo e Spagna, a sostegno della sicurezza internazionale, della stabilità regionale e della tutela della libertà di navigazione. Alla presenza dei quattro Fleet Commanders delle Marine Euromarfor, di autorità civili e militari e degli equipaggi della fregata italiana Margottini, del pattugliatore della Marina francese CDT Birot, della fregata spagnola Santa Maria e della fregata portoghese Bartolomeu Dias, sarà ripercorsa la storia della Forza, il suo contributo operativo nelle principali missioni multinazionali e il suo ruolo strategico nel Mediterraneo Allargato.

Euromarfor

La Forza Marittima Europea Euromarfor è una forza navale – non permanente – costituita il 15 maggio 1995 da Francia, Spagna, Italia e Portogallo con il trattato di Lisbona, sottoscritto nello spirito della “Dichiarazione di Petersberg del 1992”, e agisce come organismo internazionale per il mantenimento della pace e lo sviluppo della sicurezza marittima. E’ in grado di condurre operazioni navali, aeree e anfibie. La sua composizione dipende dalla tipologia della missione assegnata.

Il 26 settembre 2023, il Comandante in Capo della Squadra Navale, ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis (accettante) ha assunto il Comando della Forza Marittima Europea- Euromarfor- subentrando al paritetico della Marina spagnola. L’Italia manterrà il Comando fino al prossimo settembre 2025, cedendolo al Portogallo per il successivo biennio.

