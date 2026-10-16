NAVE

Il 21 settembre scorso si è conclusa, anche nell’ambito territoriale della Direzione Marittima della Campania, l’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2026”, avviata il 16 giugno e finalizzata a garantire, nel corso della stagione estiva, lo svolgimento sicuro e ordinato delle attività legate alla fruizione del mare e delle coste, in linea con gli indirizzi operativi impartiti dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

La Guardia Costiera è impegnata durante tutto l’anno a garantire la sicurezza in mare, il periodo estivo richiede però un impegno particolarmente elevato. L'”Operazione Mari e Laghi sicuri 2026″, coordinata a livello regionale dal Reparto Operativo della Direzione Marittima, ha interessato un’area particolarmente estensa e complessa: oltre 523 chilometri di costa e circa 40.000 chilometri quadrati di specchi acquei. Il bilancio delle operazioni evidenzia la rilevante capacità operativa della Guardia Costiera. Un bilancio che evidenzia risultati importanti tra cui 200 persone tratte in salvo. Risultati resi possibili dalla preparazione, dall’addestramento specialistico e dall’elevata professionalità del personale impiegato, costantemente impegnato a fronteggiare situazioni di pericolo e a garantire una risposta tempestiva alle esigenze di sicurezza in mare.

Le risorse della Guardia Costiera impiegate: 60 motovedette e 150 militari

Per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di navigazione e demanio marittimo, tutelare l’ambiente marino e costiero, garantire la libera fruizione del litorale e, soprattutto, salvaguardare la vita umana in mare è stato predisposto un articolato dispositivo di vigilanza e controllo.

L’iniziativa è stata sviluppata attraverso una stretta collaborazione con Enti, sodalizi nautici, associazioni e operatori del comparto diportistico, nonché mediante la diffusione di specifici contributi informativi, curati dal personale della Guardia Costiera e trasmessi da alcune tra le principali emittenti radiofoniche e televisive locali.

Con l’avvio della fase operativa, i Comandi territoriali della Guardia Costiera hanno intensificato la propria presenza sul territorio e in mare. Nel corso dell’intera stagione sono state impiegate quotidianamente circa 60 mezzi nautici (motovedette e gommoni) e oltre 150 militari, assicurando un presidio costante lungo gli oltre 500 chilometri di costa

campana.

Il bilancio 2026 dell’Operazione Mari e Laghi sicuri

Il bilancio dell’attività restituisce un quadro significativo dell’impegno profuso dalla Direzione Marittima e dai Comandi territoriali dipendenti. La costante collaborazione con le Prefetture, le Forze di polizia e le altre istituzioni locali, nel corso dell’intera stagione estiva, ha garantito la sicurezza in mare prevenendo e contrastando le condotte illecite e la sicurezza pubblica. Nel corso della stagione sono stati effettuati complessivamente circa 31.000 controlli, a conferma dell’ampiezza e della capillarità dell’azione di vigilanza esercitata nei diversi ambiti di competenza del Corpo. Di questi, circa 7.000 hanno riguardato le unità da diporto, circa 6.000 il demanio marittimo e circa 2.500 gli

stabilimenti balneari.

Alcuni dati

Numerose le violazioni, con circa 1.700 verbali di contestazione amministrativa; circa 150 violazioni relative alla navigazione di unità nelle acque riservate alla balneazione; illeciti concernenti la sicurezza della navigazione, l’utilizzo del demanio marittimo e il rispetto della normativa vigente. Tra i reati accertati circa 80 notizie di reato, delle quali circa 60 relative a reati ambientali.

Guardia Costiera: il soccorso in mare, 200 persone salvate

Particolarmente significativi i risultati conseguiti nella ricerca e nel soccorso in mare, nel quale la tempestività degli interventi e la capacità operativa sono stati elementi determinanti. Nel corso della stagione sono state tratte in salvo circa 200 persone, al termine di oltre 120 interventi di ricerca e soccorso. A questi si aggiungono numerose attività di assistenza che, pur non rientrando formalmente nella categoria degli interventi di soccorso, hanno contribuito concretamente alla sicurezza dei naviganti e dei bagnanti.

Il bilancio registra, purtroppo, anche 7 decessi, riconducibili a malori o a gesti volontari, per i quali l’intervento del personale della Guardia Costiera è avvenuto quando l’evento si era già verificato.

Accanto alle attività di ricerca e soccorso, la vigilanza e il controllo hanno rappresentato un’altra fondamentale direttrice operativa della missione. Le unità navali e il personale dei Comandi territoriali hanno assicurato un’attività continuativa di pattugliamento delle acque e dei litorali di competenza, finalizzata a prevenire e contrastare comportamenti illeciti o pericolosi nella conduzione di natanti e imbarcazioni. Parallelamente, l’azione di controllo è

stata indirizzata alla tutela degli ecosistemi marini e costieri e alla salvaguardia del diritto di tutti a una fruizione libera, sicura e rispettosa delle spiagge.

Tra gli interventi più significativi il recupero dell’arenile a Coroglio e l’abbattimento di 30 strutture abusive a Castel Volturno

Tra gli interventi più significativi si segnalano in particolare la restituzione di 200 mq a Napoli ( località Coroglio) di arenile demaniale restituito ai cittadini, contrastando una occupazione abusiva.

A Castel Volturno (Caserta) sono state accertate gravi violazioni in materia urbanistico-edilizia, paesaggistica e demaniale. In particolare, sono state individuate circa 30 strutture realizzate abusivamente, a rischio di crollo, tali da rendere necessari interventi tempestivi a tutela della pubblica incolumità.

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