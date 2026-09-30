NAVE

Gran finale a Napoli per la seconda regata preliminare della 38^ America’s Cup con il trionfo di Luna Rossa Senior che si aggiudica l’evento partenopeo. L’equipaggio formato da Peter Burling, Marco Gradoni, Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini conquista il trofeo dopo aver dominato la serie di regate di flotta e la finalissima a match race.

Napoli in festa per la vittoria tricolore, con migliaia di spettatori arrivati a seguire la Preliminary Regatta sia da terra sia dal mare, un primo assaggio di ciò che accadrà nel 2027, quando l’America’s Cup tornerà nel Golfo di Napoli per la 38^ edizione.

Il team di Luna Rossa Senior ha condotto una regata esemplare, mantenendosi sempre in testa sin dalla partenza e registrando distacchi importanti rispetto al resto della flotta. Burling e Gradoni, da veri professionisti, non hanno dato nulla per scontato, navigando con precisione millimetrica anche a 40 nodi e hanno marcato costantemente gli avversari sino al traguardo, tagliato con quasi 20 secondi di vantaggio.

Max Sirena: è la ricompensa per il lavoro di questi mesi

“Sono veramente molto contento di questo successo», ha detto Max Sirena, Amministratore Delegato di Luna Rossa. “Da un lato è la dimostrazione che abbiamo un gruppo di grande talento, con persone perfettamente interscambiabili nei diversi ruoli, e dall’altro è la ricompensa per il lavoro che abbiamo svolto in questi mesi, portando avanti due programmi in simultanea con AC75 e AC40 tra Cagliari e Napoli. I ragazzi sono stati straordinari: il livello degli avversari era molto alto e il campo di regata tutt’altro che semplice da interpretare. Le nuove formazioni di equipaggi hanno funzionato come avevamo previsto. Certo, ci sono state sbavature, ma fanno parte del normale percorso di crescita. Faccio i complimenti a tutti. E complimenti a Napoli, città meravigliosa che, come mi aspettavo, è stato il valore aggiunto dell’evento. Il tifo dei napoletani sicuramente ci ha regalato qualche nodo in più”.

Il commento del presidente del Circolo del Remo e della Vela, Roberto Mottola

“Alla fine di questi tre giorni, che per noi e per tutta la città sono iniziati molto tempo fa, siamo felicissimi», ha detto Roberto Mottola di Amato, presidente del Circolo del Remo e della Vela Italia. «Complimenti ai vincitori di Luna Rossa, a quelli Y&W che hanno combattuto ad armi pari con avversari molto forti, e complimenti a Napoli che ha dato un’immagine di sé che tanti italiani e tantissimi regatanti non conoscono. Le immagini dell’evento faranno il giro della Terra e quindi sarà un ottimo invito a partecipare all’America’s Cup del 2027. Speriamo che sia l’inizio di una stagione fantastica. Ci aspettano grandi attività, sempre a fianco di Luna Rossa”.