NAVE

Si è svolta ieri, nello straordinario scenario del Teatro Antico di Taormina, Luci sul mare, un evento dedicata alla Guardia Costiera, che celebra quest’anno il 160° anniversario dalla sua fondazione.

Una serata tra musica, cinema, racconto e solidarietà, condotta da Massimiliano Ossini, che ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra emozioni e testimonianze, con ospiti d’eccezione come il cantautore Ron, l’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, la soprano Carly Paoli, e l’attore Roberto Ciufoli, protagonista di un momento teatrale.

Un excursus delle tappe delle Capitanerie di Porto

Nel corso della serata, è intervenuto il Comandante Generale della Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, che ha ripercorso le tappe fondamentali dell’evoluzione del Corpo delle Capitanerie di porto, dalla sua istituzione a Firenze nel 1865 fino alla nascita della Guardia Costiera, quale articolazione operativa delle Capitanerie di porto.

I prossimi appuntamenti

Il Comandante Generale ha inoltre ricordato le numerose iniziative che stanno accompagnando, per tutto il 2025, le celebrazioni del 160° anniversario della Guardia Costiera, dando appuntamento ai prossimi eventi: il 22 luglio a Civitavecchia per la cerimonia nazionale del 160° anniversario e, a settembre, a Roma per la conferenza plenaria delle Organizzazioni con funzioni di Guardia Costiera provenienti da tutto il mondo.

Legalità, sicurezza e cultura del mare

“Tutte le iniziative – ha detto il Comandante Generale – hanno come finalità non solo quella di ripercorrere i 160 anni di storia e servizio, ma anche sensibilizzare su temi cruciali come la legalità, la sicurezza e la cultura del mare. Questi valori – ha precisato l’Ammiraglio Carlone – fondamentali per il futuro del Paese, sono stati al centro degli eventi, con un particolare e mirato coinvolgimento delle giovani generazioni, essenziali per portare avanti il costante impegno della Guardia Costiera in mare e nei porti”.

Il cortometraggio Nereide

Nel corso della serata, è stato anche proiettato il cortometraggio Nereide, con la partecipazione degli attori Giulio Scarpati e Samanta Piccinetti e, in anteprima assoluta, lo spot celebrativo del 160° anniversario.

A introdurlo, il Capo Ufficio Comunicazione della Guardia Costiera, Capitano di Vascello Cosimo Nicastro, che ha presentato anche lo spot celebrativo del 160° anniversario.

La consegna dei premi

Cuore della serata, la cerimonia di consegna dei Guardia Costiera Awards, riconoscimento assegnato ai Comandi della Guardia Costiera che si sono distinti nel corso dell’anno per operazioni e attività di particolare rilievo.

A premiare il personale, il Comandante Generale Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, il Vice Comandante Generale Ammiraglio Ispettore Sergio Liardo e la Dott.ssa Roberta Cafiero della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Presente all’evento celebrativo anche una rappresentanza delle Direzioni marittime di tutta Italia, a testimonianza dell’unità e della condivisione dei valori che contraddistinguono.

Best practice amministrativa per la Direzione Marittima di Civitavecchia

La Direzione Marittima di Civitavecchia ha orgogliosamente rappresentato il proprio territorio ricevendo il premio per la categoria “Best practice amministrativa” con la seguente motivazione “Per l’istituzione dello Sportello Unico Nave, operativo 24 ore su 24, con personale dedicato in via esclusiva, assicurando una concreta semplificazione nei rapporti tra l’Amministrazione e il cluster marittimo-portuale.”

Lo Sportello Unico Nave

Lo sportello SUN, istituito nel 2020, eroga un servizio all’utenza senza soluzione di continuità, H24, favorendo lo snellimento delle procedure connesse all’arrivo ed alla partenza delle navi mercantili nel porto di Civitavecchia. Nel corso dell’anno 2024, il porto di Civitavecchia ha infatti visto approdare circa 3000 navi, confermandosi un hub strategico per diverse tipologie di merci e passeggeri.

Nel settore crocieristico, in particolare, si è attestato quale 1° porto nazionale, 2° porto nel Mediterraneo, appena dopo quello di Barcellona, e 5° al mondo, con oltre 3,3 milioni di passeggeri transitati. A questo notevole volume di traffici, è corrisposto nel tempo un conseguente carico di pratiche connesse all’arrivo e partenza delle navi e di movimentazione dei marittimi che, grazie al SUN, sono state puntualmente evase con professionalità e speditezza nell’arco delle 24 ore.