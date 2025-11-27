NAVE

Dopo l’iniziale approvazione del senato, il 27 novembre 2025, anche la Camera dei Deputati ha finalmente dato l’ok al disegno di Legge Semplificazioni.

I punti della Legge Semplificazioni

La Legge Semplificazioni presenta significative novità per la sburocratizzazione del trasporto marittimo caldeggiate per tutelare e implementare la competitività su scala internazionale di un comparto fondamentale per un Paese come l’Italia.

La Legge inoltre presenta importanti disposizioni di semplificazione per il trasporto marittimo, in particolare modifiche agli articoli 328, 329 e 331 del Codice della navigazione. Queste modifiche rendono strutturale la semplificazione delle procedure di arruolamento già introdotte durante l’emergenza Covid. Inoltre consentono di utilizzare modalità digitali ai fini dell’arruolamento del Comandante.

Un altro punto della Legge Semplificazioni tocca il riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo delle navi mercantili. Prestando particolare attenzione alle figure professionali sanitarie interessate.

Il parere delle associazioni coinvolte

Sull’approvazione della Legge Semplificazioni sono intervenuti i presidenti delle associazioni Assarmatori e Confitarma .

Il Presidente dell’associazione armatoriale Stefano Messina ha affermato:” Si tratta di misure a costo zero per le casse dello Stato che sono tuttavia molto importanti per le imprese di navigazione e per il lavoro marittimo. Come è noto la bandiera italiana è in crisi da diversi anni e non in favore di bandiere di comodo di qualche paradiso fiscale, ma a vantaggio di registri comunitari che offrono un apparato burocratico snello e completamente digitalizzato. Questa approvazione è un passo avanti significativo per il nostro Paese in questo senso”.

Invece Mario Zanetti, Presidente di Confitarma ha sottolineato:” Le semplificazioni e la digitalizzazione del lavoro marittimo sono condizioni essenziali per sostenere la competitività dell’armamento nazionale . Il Parlamento ha dato un segnale importante, ascoltando le esigenze della nostra industria e dando risposte attese da tempo. È un passo avanti che valorizza le professionalità dei marittimi italiani e offre strumenti più moderni alle nostre imprese”.

