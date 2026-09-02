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La Regione Lazio ha pubblicato il bando per la Concessione del trasporto marittimo per Ponza e Ventotene. Un bando per 93,9 milioni di euro in 5 anni

La Regione Lazio ha pubblicato, lo scorso 25 luglio, il bando per l’affidamento in Concessione delle tratte con Ponza e Ventotene. Il bando mette a gara in Concessione del “Servizio di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci tra e con Ponza e Ventotene con obblighi di servizio pubblico per la continuità territoriale marittima” .

Le scadenze: il 15 settembre per i quesiti, il 6 ottobre per la partecipazione

Mancano pochi giorni alla prima scadenza, il 15 settembre, per richiedere informazioni e chiarimenti sulle modalità di partecipazione al Bando per la Concessione del servizio marittimo per le isole di Ponza e Ventotene. Si tratta di un’attività di Servizio pubblico atto a garantire la continuità territoriale con le isole e che prevede il trasporto di passeggeri, veicoli e merci da e per le isole.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato per il 6 ottobre.

Cosa prevede la Concessione per Ponza e Ventotene

La durata della concessione è pari a 5 anni per un importo di 93,9 milioni di euro, mentre il valore massimo dell’appalto, comprensivo di eventuale proroga biennale e proroga tecnica semestrale, è di 140,8 milioni di euro. L’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 108 del Codice.

Le regole per la procedura

Per lo svolgimento della procedura di gara, che è stata indetta ai sensi dell’Art. 71 del codice (procedura aperta), si utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale “S.TEL.LA” mentre fra i requisiti tecnico-professionali richiesti vi è l’aver regolarmente eseguito servizi di trasporto marittimo passeggeri, veicoli e merci per almeno 130mila miglia marine medie annue, calcolate come media dei migliori 3 anni degli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

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