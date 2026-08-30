NAVE

Il benessere dei lavoratori marittimi peggiora nel secondo trimestre del 2026. Il Seafarers Happiness Index scende a 6,87 su 10, contro 7,18 del primo trimestre, segnalando una pressione crescente sugli equipaggi tra carichi di lavoro, riposo insufficiente e difficoltà a scendere a terra.

Per i lavoratori marittimi, le criticità non dipendono soltanto dai rischi geopolitici. A pesare sono anche problemi ormai strutturali come turni intensi, soste portuali brevi, burocrazia e minori occasioni di recupero.

Lavoratori marittimi, shore leave ai minimi

La situazione più critica riguarda lo shore leave, cioè la possibilità per i lavoratori marittimi di scendere dalla nave durante le soste in porto.

Il punteggio scende a 5,72 su 10, il valore più basso dell’intero indice. Seguono la gestione del carico di lavoro, a 6,20, e i servizi di welfare a terra, a 6,56.

Per i lavoratori marittimi poter scendere a terra non è un semplice beneficio: rappresenta un momento essenziale di recupero psicologico e di distacco dalla vita continua a bordo.

Carichi di lavoro e riposo sotto pressione

La gestione del workload resta uno dei nodi principali per i lavoratori marittimi. Il rapporto descrive turni pesanti, controlli continui e forte pressione operativa, con testimonianze che parlano di molto lavoro e poco riposo.

La riduzione del riposo aumenta la fatica e limita anche la possibilità di usufruire delle misure di welfare disponibili.

Lavoratori marittimi sulle navi portacontainer tra i più in difficoltà

A preoccupare è anche il dato delle navi portacontainer, dove il livello di soddisfazione scende a 5,85. Tanker e bulk carrier registrano valori più alti, rispettivamente 6,97 e 7,31.

Restano invece positivi i rapporti tra i membri dell’equipaggio e la connettività, con punteggi di 7,49 e 7,46.

Per il settore il segnale è netto: benessere dei lavoratori marittimi, sicurezza e stabilità degli equipaggi sono sempre più collegati.

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