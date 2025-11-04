NAVE

Il crollo dipende da tra stress, burocrazia e stipendi fermi

Crisi di felicità per i lavoratori marittimi. Il Seafarers Happiness Index 2025 mostra un netto calo del benessere dei lavoratori marittimi.

La media di soddisfazione è scesa a 7,05 su 10, contro il 7,54 del trimestre precedente. Il rapporto parla di un campanello d’allarme per un settore sotto pressione, dove la fatica e l’insoddisfazione crescono nonostante i segnali positivi dei mesi precedenti.

Cos’è l’indice di felicità dei lavoratori marittimi

Il Seafarers Happiness Index è fondato nel 2015 dalla Mission to Seafarers per monitorare e confrontare i livelli di soddisfazione dei lavoratori marittimi.

Attraverso un questionario globale, misura aspetti come salute mentale, benessere fisico, condizioni di lavoro e relazioni familiari, fungendo da barometro internazionale della vita in mare.

Il sondaggio è distribuito in tutto il mondo e i risultati vengono condivisi con il settore marittimo e con i decisori politici per stimolare cambiamenti concreti.

L’obiettivo è garantire che le voci dei marittimi siano ascoltate e che il comparto possa migliorare la qualità della vita di chi lavora a bordo.

Lavoratori marittimi tra turni estenuanti e burocrazia

Gli equipaggi sono sempre più ridotti e i lavoratori marittimi lamentano carichi di lavoro insostenibili. La burocrazia cresce, togliendo tempo alla sicurezza reale. Le violazioni delle ore di riposo sono ormai la norma, e la stanchezza cronica compromette anche la lucidità.

“Il minimo equipaggio sicuro non basta più”, racconta un marittimo, segnalando anche la carenza di formazione pratica e di passaggio generazionale.

Vita a bordo: isolamento e diritti ridotti

La diminuzione delle licenze a terra continua a pesare sul morale dei lavoratori marittimi. In molti porti l’accesso ai servizi di welfare è limitato, e le navi vengono descritte come “prigioni galleggianti”.

Anche la qualità del cibo peggiora e i momenti di socialità si riducono. L’aumento dei costi e il taglio dei budget incidono sul benessere quotidiano a bordo.

Stipendi fermi e formazione in calo

Il punteggio sui salari dei lavoratori marittimi è crollato. Gli stipendi restano invariati mentre aumentano responsabilità e carichi di lavoro. Le differenze retributive tra nazionalità generano tensioni a bordo.

Anche la formazione è in crisi: troppa teoria e poca pratica. Molti comandanti segnalano la perdita delle competenze di navigazione tradizionali, con una dipendenza eccessiva dai sistemi elettronici.

Connettività digitale: un raggio di speranza

L’unico segnale positivo riguarda la connettività digitale. Sempre più navi offrono internet stabile, consentendo ai lavoratori marittimi di mantenere contatti quotidiani con le famiglie. Tuttavia, permangono differenze significative tra le imbarcazioni, con alcuni equipaggi ancora penalizzati da costi elevati e connessioni scarse.

Futuro incerto per i lavoratori marittimi

Secondo il rapporto, se le condizioni non miglioreranno, il settore rischia una crisi di reclutamento e sicurezza. I giovani tra 16 e 25 anni risultano i meno felici, e le donne rappresentano solo il 7 % del personale.

La Mission to Seafarers chiede interventi urgenti: più personale, meno burocrazia, stipendi equi e formazione di qualità. Solo così i lavoratori potranno tornare a vedere il mare come una scelta di vita sostenibile.

Continua a leggere: Grendi entra tra le B Corp e punta a trasporti marittimi e logistica sostenibili