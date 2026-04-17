La GNV accresce la sua flotta con la GNV Phoenix
GNV Phoenix si aggiunge alla flotta GNV, dopo un restyling sarà pienamente operativa.
La GNV Phoenix entra ufficialmente nella flotta GNV, per collegamenti sia di breve che di lunga distanza. In attesa di un restyling e dell’adeguamento dei servizi di ristorazione, la compagnia assicura la conformità della nave agli standard tecnici. La GNV Phoenix rappresenta la ventinovesima nave della flotta e contribuirà a rafforzare ulteriormente il network di rotte della compagnia.
GNV Phoenix, la crescita della flotta
L’arrivo di questa nuova unità consolida la strategia di espansione della Compagnia, puntando a un rinnovamento costante e progressivo dei propri asset.
Con una lunghezza di 214 metri, una larghezza di 26 metri e una stazza lorda di 35.736 tonnellate, la GNV Fhoenix rientra tra gli standard tecnici della compagnia. Realizzata nel 2002 e precedentemente appartenente alla flotta del Gruppo Moby, pensata per il trasporto combinato di passeggeri e merci, la nave dispone di 319 cabine e può ospitare fino a 2.700 passeggeri, offrendo inoltre 915 metri lineari di capacità di carico. Gli spazi a bordo sono progettati per assicurare comfort e qualità dell’esperienza di viaggio anche sulle tratte di media e lunga distanza. Tra i servizi disponibili sono presenti aree ristorazione e self-service, bar, sale comuni, sala videogiochi, sala da ballo, cinema, spazi ricreativi e aree dedicate a famiglie e bambini, in linea con gli standard di ospitalità GNV.
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