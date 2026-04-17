NAVE

La GNV Phoenix entra ufficialmente nella flotta GNV, per collegamenti sia di breve che di lunga distanza. In attesa di un restyling e dell’adeguamento dei servizi di ristorazione, la compagnia assicura la conformità della nave agli standard tecnici. La GNV Phoenix rappresenta la ventinovesima nave della flotta e contribuirà a rafforzare ulteriormente il network di rotte della compagnia.

GNV Phoenix, la crescita della flotta

L’arrivo di questa nuova unità consolida la strategia di espansione della Compagnia, puntando a un rinnovamento costante e progressivo dei propri asset.

Con una lunghezza di 214 metri, una larghezza di 26 metri e una stazza lorda di 35.736 tonnellate, la GNV Fhoenix rientra tra gli standard tecnici della compagnia. Realizzata nel 2002 e precedentemente appartenente alla flotta del Gruppo Moby, pensata per il trasporto combinato di passeggeri e merci, la nave dispone di 319 cabine e può ospitare fino a 2.700 passeggeri, offrendo inoltre 915 metri lineari di capacità di carico. Gli spazi a bordo sono progettati per assicurare comfort e qualità dell’esperienza di viaggio anche sulle tratte di media e lunga distanza. Tra i servizi disponibili sono presenti aree ristorazione e self-service, bar, sale comuni, sala videogiochi, sala da ballo, cinema, spazi ricreativi e aree dedicate a famiglie e bambini, in linea con gli standard di ospitalità GNV.

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