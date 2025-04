NAVE

Il costo dei traghetti per le isole Eolie aumenta del 72% rispetto al 2022. Un rincaro considerevole che si accompagna ad una riduzione delle corse e dei servizi disponibili: è così che il Governo interne promuovere il turismo di prossimità? Federconsumatori esprime preoccupazione, la novità si ripercuoterà sull’economia dell’isola, dei cittadini del luogo, e dei turisti, che vengono anche quest’anno incoraggiati a scegliere mete straniere.

Un tema che ritorna, un problema che si ripete. Si tratta di scelte che denotano “scarsa lungimiranza del Governo e che amplia le disuguaglianze creando forti disuguaglianze tra chi potrà permettersi una vacanza e chi dovrà rinunciare. E’ un periodo in cui il potere d’acquisto delle famiglie, come attesta l’Istat, è ai minimi storici”, ecco come ne parla Giovanna Capuzzi, vicepresidente di Federconsumatori. “Il nostro compito è di denunciare l’anomalia, chiederemo tutele per gli abitanti di queste aree destinati a pagare il prezzo più alto. Si verificherà una contrazione delle presenze turistiche. Vogliamo capire intanto quali sono i motivi della scelta visto che il costo dei carburanti non è in rialzo. Ci riserviamo di inviare una segnalazione alle autorità competenti qualora accertassimo fenomeni speculativi”, ha concluso Capuzzi.

L’appello è rivolto al Governo e alla Regione Sicilia, da diverse associazione di categoria, l’intervento dovrebbe essere immediato se è vero che è il momento di valorizzare il Paese e se l’Italia può vivere di luce propria.

Annalisa Colavito

Continua a leggere: pasqua grimaldi ecco le mete 2025Trasporti-Italia.com