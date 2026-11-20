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La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli, sotto il comando dell’Ammiraglio Ispettore Giuseppe Aulicino, ha disposto la detenzione della nave mercantile A.S. RUBY RED, unità cisterna adibita al trasporto di prodotti petroliferi e chimici, battente bandiera panamense e avente una stazza lorda di 8.473 tonnellate.

Il fermo della nave panamense è stato disposto il 17 novembre scorso, al termine di un’articolata attività ispettiva condotta dal personale militare specializzato del locale Nucleo Port State Control (PSC) nell’ambito dei controlli previsti sulle navi straniere che approdano nei porti nazionali.

Le irregolarità rilevate sulla nave A.S. Ruby Red

L’attenzione de

Gli ispettori del Nucleo Port State Control, a seguito di una criticità emersa durante le operazioni di disormeggio. Nel corso delle attività propedeutiche alla partenza, infatti, il Pilota del porto di Napoli ha riscontrato difficoltà nel condurre la manovra, dovute alla mancata collaborazione del Comandante della nave – di nazionalità russa – con il Pilota stesso. Una condizione di incomunicabilità che non consentiva di proseguire le operazioni di disormeggio in condizioni di sicurezza.

Il Pilota del Porto di Napoli ha quindi richiesto l’annullamento della partenza, disposto dalla Sala Operativa della Guardia Costiera. La A.S. Ruby Red è stata quindi nuovamente assicurata all’ormeggio in banchina, per ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza e di avviare gli ulteriori accertamenti da parte del personale della Capitaneria di Porto.

L’ispezione: altre irregolarità della A.S. Ruby Red

L’ispezione sulla nave panamense ha evidenziato e accertato diverse gravi deficienze relative, in particolare, all’idoneità del Comandante all’esercizio delle proprie funzioni, alla corretta tenuta della documentazione concernente le ore di lavoro e di riposo dell’equipaggio, nonché alla disponibilità e all’efficienza dei mezzi di salvataggio e delle attrezzature destinate alla gestione delle emergenze. Ulteriori carenze hanno riguardato le condizioni generali di sicurezza della nave e il rispetto delle procedure operative previste.

Mancando le necessarie condizioni di sicurezza il Nucleo ispettivo non ha potuto consentire la prosecuzione della navigazione disponendo la detenzione della nave, che permane tuttora ferma nel porto di Napoli. La ripartenza sarà subordinata all’eliminazione delle irregolarità riscontrate, al ripristino delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e alla sostituzione del Comandante da parte dell’armatore.

Le attività del Port State Control

L’attività del Port State Control, sono le operazioni attraverso cui la Guardia Costiera verifica il rispetto degli standard internazionali di sicurezza da parte delle navi straniere che approdano nei porti nazionali. In tale ambito, il Corpo svolge un ruolo fondamentale nell’attuazione delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione, tutela delle condizioni di vita e di lavoro a bordo e prevenzione dell’inquinamento marino, attraverso l’attività di ispettori appositamente qualificati e l’adozione, nei casi previsti, dei necessari provvedimenti a carico delle unità non conformi.

Il Port State Control costituisce uno strumento essenziale per contrastare il fenomeno delle cosiddette navi sub-standard, ossia unità navali che non soddisfano i requisiti minimi previsti dagli standard internazionali e che possono rappresentare un potenziale rischio per la navigazione, per le persone imbarcate e per l’ambiente marino. Attraverso tali controlli, la Guardia Costiera contribuisce concretamente a impedire che navi non in possesso delle necessarie condizioni di sicurezza possano proseguire la navigazione, tutelando al contempo l’affidabilità e la sicurezza dell’intero sistema del trasporto marittimo.

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