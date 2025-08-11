NAVE

Si è svolta lo scorso venerdì, 8 agosto, nel porto di Shanghai, la cerimonia di battesimo e consegna della nave Grande Tianjin del Gruppo Grimaldi. L’evento segna un traguardo significativo non solo per il gruppo armatoriale italiano, ma anche per Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Company Limited (SWS) e Leapmotor International.

La Grande Tianjin

La nave Grande Tianjin è la prima di sette imbarcazioni moderne PCTC (Pure Car & Truck Carrier) commissionate dal Gruppo Grimaldi ai cantieri SWS e CSTC (China Shipbuilding Trading Company Limited). Con la sua consegna, si festeggia la600ª nave costruita da SWS.

L’accordo tra il Gruppo Grimaldi e Leapmotor

L’evento simboleggia anche l’avvio di una partnership ancora più solida e strategica tra il Gruppo Grimaldi e Leapmotor. Tra pochi giorni, infatti, la Grande Tianjin partirà da Shanghai diretta verso il Nord Europa, trasportando il suo primo carico – che comprende, tra gli altri veicoli Leapmotor, ben 1.000 SUV elettrici nuovi.

L’evento

Tra i partecipanti alla cerimonia odierna erano presenti Chen Gang, Presidente di SWS, Tianshu Xin, CEO di Leapmotor International, e Luigi Pacella Grimaldi, Direttore Automotive Intercontinental del Gruppo Grimaldi.

La Vicepresidente di Leapmotor, Zhou Ying, ha svolto il ruolo di madrina della nave, sottolineando l’importanza crescente della collaborazione tra il costruttore automobilistico e il gruppo armatoriale.

“L’innovazione cinese nei veicoli elettrici sta salpando verso il mondo, e Leapmotor è orgogliosa di guidare questo movimento”- ha dichiarato Tianshu Xin– Oggi, con partner d’eccellenza come Grimaldi, siamo presenti in oltre 30 Paesi, con più di 1.500 punti vendita e assistenza nel mondo, e oltre 800.000 veicoli elettrici intelligenti consegnati.”

“La consegna della Grande Tianjin da parte di SWS rappresenta un importante passo avanti nel nostro impegno per un trasporto veicoli sostenibile ed efficiente lungo le principali rotte globali e, nello specifico, quelle che collegano l’Asia al resto del mondo”, ha affermato Emanuele Grimaldi, Amministratore Delegato del Gruppo Grimaldi.

“Negli ultimi anni abbiamo investito molto per rafforzare i nostri collegamenti con la Cina e più in generale con l’area asiatica. I principali costruttori automobilistici, come Leapmotor, continuano a darci fiducia, e noi continuiamo ad impegnarci a superare le loro aspettative, adattandoci alle loro esigenze in continua evoluzione”- ha concluso Grimaldi.

Caratteristiche della nave

Con una lunghezza di 200 metri, una larghezza di 38 metri ed una stazza lorda di circa 77.500 tonnellate, la Grande Tianjin è progettata per il trasporto di veicoli (automobili, SUV, furgoni, ecc.) sia elettrici che alimentati da combustibili tradizionali, e di qualsiasi altro tipo di carico rotabile. Nello specifico, ha una capacità di carico di 9.241 CEU (Car Equivalent Unit), con quattro ponti adibiti anche al trasporto di altre merci rotabili, inclusi carichi pesanti fino a 250 tonnellate e alti fino a 6,5 metri.

La nave è tra le prime a essere dotata di un motore elettronico MAN B&W 7S60 ME-C10.6-HPSCR TIER II–TIER III, che garantisce uno dei più bassi consumi specifici di carburante della categoria e il rispetto delle normative internazionali più severe in materia di emissioni di CO₂, NOx e SOx.

Una nave Ammonia Ready

Grazie alle dimensioni che massimizzano la capacità di carico, al progetto nave consolidato, alle innovazioni progettuali ed impianti di ultima generazione, la Grande Tianjin riduce significativamente l’indice di emissioni di CO2 per carico trasportato, fino al 50% rispetto a quello delle unità PCTC della precedente generazione.

Inoltre, la nave ha ricevuto la notazione di classe Ammonia Ready del RINA (Registro Italiano Navale) che certifica che potrà essere convertita in una fase successiva all’utilizzo dell’ammoniaca come combustibile alternativo a zero emissioni di carbonio. È, inoltre, predisposta per la fornitura di energia elettrica da terra durante l’ormeggio (cold ironing), che costituisce, laddove disponibile, un’alternativa green al consumo di carburanti tradizionali durante le soste in porto.

Dove sarà impiegata la Grande Tianjin

La Grande Tianjin sarà impiegata sul servizio Asia Orientale – Nord Europa. È la prima unità consegnata delle 17 PCTC Ammonia Ready ordinate dal Gruppo Grimaldi a cantieri cinesi. Le restanti 16 saranno consegnate a partire da fine agosto 2025 fino al 2027.

Questo importante investimento permetterà al Gruppo di ampliare la propria copertura nei mercati globali, migliorare l’efficienza operativa e soddisfare al meglio le esigenze logistiche in continua evoluzione dei suoi clienti.

