NAVE

Si consolida e cresce la partnership tra Grimaldi Lines e Trenitalia nel settore del trasporto passeggeri. A partire dall’estate 2025 lo speciale biglietto treno+nave, finora disponibile sulle destinazioni Sardegna e Sicilia, è infatti acquistabile anche sulle mete internazionali quali Barcellona e la greca Igoumenitsa.

Dove acquistare il biglietto treno+nave

Il biglietto treno+nave è acquistabile in un’unica soluzione sul sito o sull’app di Trenitalia oppure presso le agenzie di viaggio abilitate. Con pochi click è possibile pianificare un viaggio completo, con una comoda partenza dalla stazione ferroviaria prescelta, l’arrivo al porto di imbarco e la traversata del Mediterraneo a bordo di navi confortevoli.

Le destinazioni di Grimaldi Lines e Trenitalia

Il biglietto combinato è disponibile sulle destinazioni Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia ed abbina i treni di Trenitalia (Regionali, Frecce e Intercity) ai seguenti collegamenti marittimi firmati Grimaldi Lines: Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Cagliari, Civitavecchia Arbatax, Napoli-Cagliari, Napoli-Palermo e viceversa. I collegamenti internazionali sono invece Civitavecchia-Barcellona, Brindisi-Igoumenitsa e viceversa.

Grimaldi Lines opera nel Mar Mediterraneo con un network di 20 linee marittime. La sua flotta è composta da cruise ferry e traghetti di ultima generazione. Il Gruppo Grimaldi è infatti da sempre in prima linea nella riduzione delle emissioni inquinanti in mare e nell’atmosfera, ottenuta grazie ad una continua ricerca di tecnologie sostenibili avanzate e ad una politica di partnership di valore, come

quella siglata con Trenitalia.

Continua a leggere: monopattini elettrici, targhe obbligatorie