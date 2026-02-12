Il Gruppo Grimaldi si dota di una nuova nave green, la Grande Michigan, che va a rinforzare la flotta di navi a minor impatto ambientale. La Gran Michigan è una nave green, con l’utilizzo di carburanti a zero emissioni è tecnologicamente attrezzata a ridurre i consumi energetici con pannelli a energia solare sui 14 ponti e mega batterie al litio.

L’Amministratore Delegato Emanuele Grimaldi

Un vanto per Amministratore Delegato Emanuele Grimaldi, che sottolinea la vocazione green delle nuove navi in vista di un ampliamento delle rotte, le autostrade del mare che, con la Gran Michigan collegherà Asia ed Europa. “Siamo sempre più orgogliosi della nostra flotta, che continua a crescere nel segno dell’innovazione e della sostenibilità ambientale: caratteristiche che contraddistinguono la Grande Michigan e tutte le nuove navi che abbiamo commissionato negli ultimi anni”.“Con i nostri investimenti rendiamo i nostri collegamenti marittimi sempre più efficienti, supportando la transizione sostenibile del trasporto marittimo e la crescita dell’industria automobilistica globale”, ha affermato l’AD Emanuele Grimaldi.

Le carattristiche green della Grande Michigan

Dal punto di vista ambientale, la Grande Michigan ha ottenuto la notazione Ammonia Ready dal Registro Italiano Navale (RINA), che certifica che potrà essere convertita all’utilizzo dell’ammoniaca come combustibile alternativo a zero emissioni di carbonio. Ma non è questa l’unica tecnologia green adottata a bordo di questa unità così innovativa, capace di abbattere del 50% il consumo di carburante rispetto alle navi car carrier della precedente generazione.

Progettata nel rispetto dei più alti standard, la Grande Michigan ha ottenuto anche le notazioni di classe Green Plus, Green Star 3, Comfort Vibration and Comfort Noise Port.

La nave è dotata di mega batterie al litio dalla capacità totale di 5 MWh, e potrà, inoltre, ricevere energia elettrica da terra durante le soste in porto (cold ironing) negli scali dotati dell’infrastruttura necessaria. Entrambi i sistemi permettono di azzerare le emissioni durante le soste in porto.

La nave utilizza tutte le migliori tecnologie per l’ottimizzazione energetica: dai 2.500 metri quadrati di pannelli solari, alle pitture siliconiche per ridurre la resistenza all’avanzamento e sistemi smart di controllo della ventilazione e dell’aria condizionata. Il motore a controllo elettronico è dotato di sistemi di trattamento dei gas di scarico per abbattere le emissioni di ossidi di zolfo (SOx) e di particolato (PM), e di un sistema di riduzione catalitica selettiva degli ossidi di azoto (NOx) sotto i livelli TIER III.

Ulteriori innovazioni tecnologiche che contribuiscono a ridurne ulteriormente l’impatto ambientale includono un sistema di Air Lubrication, un design dello scafo ottimizzato, e un innovativo timone denominato gate rudder installato per la prima volta su navi PCTC, composto da due pale foil posizionate ai lati dell’elica che migliorano l’efficienza propulsiva e la manovrabilità.

Le Grande Michigan

La nave Grande Michigan, commissionata a China Merchants Heavy Industries Jiangsu, è l’ottava unità PCTC (Pure Car & Truck Carrier) ammonia ready, ossia predisposta per l’utilizzo dell’ammoniaca come carburante alternativo a zero emissioni di carbonio, della flotta del gruppo armatoriale partenopeo. Come le sue gemelle Grande Shanghai e Grande Svezia, già in servizio dal 2025, la nuova unità si distingue per l’elevata capacità di carico e il ridotto impatto ambientale, grazie a un design innovativo e alle numerose soluzioni tecnologiche installate a bordo.

Lunga 220 metri e larga 38 metri, la Grande Michigan ha una stazza lorda di 93.145 tonnellate ed una velocità di crociera di 18 nodi. Sui suoi 14 ponti può trasportare sia veicoli elettrici che quelli alimentati da combustibili fossili, per una capacità massima di 9.000 CEU (Car Equivalent Units).

Il viaggio inaugurale tra Asia-Europa

La Grande Michigan è già pronta per il suo viaggio inaugurale sul servizio Asia-Europa: tra pochi giorni partirà da Taicang (Cina) con a bordo oltre 7.000 fra automobili e van e più di 100 unità rotabili di altro tipo (mezzi pesanti, mafi e project cargo), destinati a diversi porti del Mediterraneo.

