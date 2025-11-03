Grandi Navi Veloci, offerte di lavoro: campagna di assunzioni per 200 risorse di bordo
Le selezioni si terranno nel mese di novembre
La campagna di assunzioni GNV 2025 mette a disposizione oltre 200 offerte di lavoro a bordo delle navi del gruppo.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e i Centri per l’Impiego. Prevede due giornate di recruiting in Campania, a Torre del Greco e Salerno.
Campagna di assunzioni GNV 2025
La campagna di assunzioni GNV 2025 offrirà centinaia di opportunità di lavoro per chi desidera entrare nel settore marittimo. Le selezioni si terranno martedì 12 novembre a Torre del Greco e mercoledì 13 novembre a Salerno, con il supporto della Direzione Generale Lavoro e Formazione della Regione Campania.
Il primo incontro si svolgerà dalle 09:30 alle 16:00 presso Stecca – Incubatore del Mare – ex Molini Meridionali Marzoli (Via Calastro 8, Torre del Greco).
Il secondo appuntamento è fissato presso il Centro per l’Impiego di Salerno, in Via Generale Clark 51, negli stessi orari.
Chi desidera partecipare alla campagna di assunzioni può compilare il modulo disponibile al link: https://shorturl.at/msjDt.
Figure ricercate e offerte di lavoro disponibili
Durante le giornate di selezione, i candidati potranno incontrare i recruiter GNV, gli operatori dei Centri per l’Impiego e di Sviluppo Lavoro Italia. Potranno sostenere colloqui conoscitivi e ricevere informazioni sulle offerte di lavoro a bordo.
La campagna di assunzioni comprende posizioni suddivise tra la sezione Hotel/Retail e la sezione Deck & Engine.
Per Hotel/Retail, GNV ricerca: assistente ufficio (con conoscenza dell’arabo), magazziniere, piccolo di camera, cambusiere, capo cuoco, pizzaiolo, cuoco, piccolo di cucina e Shop Attendant (cassiere shop con conoscenza dell’arabo).
Per Deck & Engine, le offerte di lavoro includono: nostromo, marinaio, direttore di macchina, 1° ufficiale di macchina, ufficiale di macchina, capo operaio, elettricista, giovanotto elettricista, operaio meccanico, operaio motorista, comune di macchina, frigorista e ottonaio.
I candidati ai ruoli tecnici dovranno presentarsi con documento d’identità valido, CV aggiornato, libretto di navigazione, attestati dei corsi SCTW ed eventuali certificazioni aggiuntive.
Come candidarsi alla campagna di assunzioni GNV
Chi non potrà partecipare alle giornate di recruiting potrà comunque inviare la propria candidatura tramite la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale www.gnv.it.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile scrivere a [email protected].
Attraverso questa campagna di assunzioni, Grandi Navi Veloci conferma il proprio impegno nel favorire l’occupazione marittima, creando nuove offerte di lavoro a bordo e valorizzando le competenze del personale.