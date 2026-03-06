NAVE

Una flotta sempre più green con la nuova Grandi Navi Veloci Aurora. La compagnia annuncia l’arrivo al porto di Genova della nuova GNV Aurora, protagonista del programma di rinnovamento e potenziamento della flotta. GNV Aurora si avvale delle nuove tecnologie cold ironing per abbassare le emissioni durante la sosta in porto e coprirà la tratta Genova- Palermo con frequenza quotidiana.

Aurora la quarta unità di ultima generazione per GNV

Aurora è la quarta unità della prima serie di navi di ultima generazione entrate in servizio e la seconda a essere alimentata a GNL (Gas Naturale Liquefatto), confermando l’impegno di GNV verso soluzioni sempre più sostenibili.

Salpata a inizio febbraio dal cantiere navale Guangzhou Shipyard International (GSI) di Canton in Cina, la nave ha attraversato due oceani e percorso circa 14.000 miglia nautiche per raggiungere il Mediterraneo e approdare oggi a Genova.

La nave entrerà in servizio a inizio aprile, operando sul mercato nazionale sulla rotta Genova–Palermo con cadenza giornaliera.

GNV Aurora ha una stazza lorda di 53.000 tonnellate, lunga 218 metri e larga 29,6, capace di raggiungere i 25 nodi. Può accogliere oltre 1.700 passeggeri in 426 cabine e trasportare fino a 2.780 metri lineari di carico.

Per la prima volta la compagnia introduce una nuova livrea: una foglia verde, simbolo del percorso di sostenibilità avviato negli ultimi anni anche grazie alle nuove navi alimentate a GNL, e un richiamo grafico al cold ironing, tecnologia che consente di ridurre le emissioni durante la sosta in porto.

