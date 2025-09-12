NAVE

Nuova nave per il Gruppo Grimaldi: è stata ufficialmente consegnata a Shanghai la Grande Auckland, seconda delle sette navi PCTC (Pure Car & Truck Carrier) commissionate dal gruppo partenopeo ai cantieri navali cinesi SWS (Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Company Limited) e CSTC (China Shipbuilding Trading Company Limited).

Le caratteristiche della Grande Auckland

Con i suoi 200 metri di lunghezza, 38 metri di larghezza e una stazza lorda di circa 77.500 tonnellate, la Grande Auckland nasce per il trasporto di veicoli — auto, SUV, furgoni, sia elettrici che alimentati da combustibili tradizionali — oltre ad altri tipi di carico rotabile. La nave offre una capacità di carico pari a 9.241 CEU (Car Equivalent Unit) e dispone di quattro ponti adibiti anche al trasporto di merci rotabili di grandi dimensioni, inclusi carichi pesanti fino a 250 tonnellate e con un’altezza massima di 6,5 metri.

L’innovativo motore elettronico MAN B&W 7S60 ME-C10.6-HPSCR TIER II–TIER III garantisce consumi specifici di carburante tra i più bassi della categoria e il rispetto delle normative ambientali più stringenti in merito a emissioni di CO₂, NOx e SOx.

Riduzione importante delle emissioni CO2

In particolare, grazie alle dimensioni che massimizzano la capacità di carico, al progetto nave consolidato, alle innovazioni progettuali e ad impianti di ultima generazione, la Grande Auckland riduce significativamente l’indice di emissioni di CO2 per carico trasportato – fino al 50% rispetto a quello delle unità PCTC della precedente generazione.

Inoltre, la nave ha ottenuto la notazione di classe Ammonia Ready da parte del RINA (Registro Italiano Navale), che certifica che potrà essere convertita in una fase successiva all’utilizzo dell’ammoniaca come combustibile alternativo a zero emissioni di carbonio. È anche dotata della predisposizione per il cold ironing, ovvero la possibilità di alimentarsi con energia elettrica da terra durante la sosta in porto, che costituisce, laddove disponibile, un’alternativa green al consumo di carburanti tradizionali.

Grande Auckland, un omaggio alla Nuova Zelanda

Il nome di questa nuova nave rappresenta un omaggio alla città di Auckland, in Nuova Zelanda, che dal 2023 vede attraccare regolarmente, con frequenza mensile, le navi Grimaldi provenienti dall’Europa.

La Grande Auckland effettuerà il suo viaggio inaugurale sul servizio Asia – Europe, sul quale resterà impiegata per tutto il 2025. La nave partirà da Shanghai e Lianyungang con a bordo 4,900 auto e 3,300 metri lineari di carico rotabile (bus, camion, escavatori, rimorchi) e scalerà Agadir e Tanger Med (Marocco), Vigo (Spagna), Anversa (Belgio) e Southampton (Regno Unito). Dal Nord Europa ripartirà poi alla volta dell’Asia, passando per La Réunion (dipartimento francese dell’Oceano Indiano), prima di raggiungere Yokohama e Toyohashi (Giappone) e, infine, Masan (Corea del Sud).

Le prossime consegne del Gruppo Grimaldi

Nel portafoglio ordini del Gruppo Grimaldi ci sono ancora 14 unità PCTC Ammonia Ready, in consegna tra il 2025 e il 2027, e destinate a potenziare ulteriormente i collegamenti marittimi dedicati al mercato asiatico.

