NAVE

GNV, compagnia di traghetti del Gruppo MSC, annuncia un importante potenziamento del suo network di rotte che collegano Genova a Tanger Med via Barcellona, ​​con l’ingresso in servizio delle nuove navi GNV Aurora e GNV Virgo . Queste due unità di ultima generazione, operative rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° luglio 2026, rappresentano un salto di qualità in termini di capacità, comfort e frequenza per i passeggeri, rafforzando il ruolo dell’Italia come piattaforma logistica strategica nel Mediterraneo.

Nuove navi per un servizio più efficiente e sostenibile con il Marocco

Le due navi, che faranno di Genova il loro homeport, opereranno con frequenza settimanale e ogni quattro giorni si riforniranno di Gas Naturale Liquefatto (GNL) proprio nel porto ligure. Questa scelta tecnologica consente una riduzione delle emissioni di CO₂ fino al 50% rispetto alle unità precedenti, posizionando GNV all’avanguardia nella sostenibilità ambientale del trasporto marittimo.

GNV Aurora, che sarà ufficialmente battezzata a Tangeri il 1° giugno, e GNV Virgo possono trasportare oltre 1.700 passeggeri, con 426 cabine e una capacità di carico fino a 2.780 metri lineari. Entrambi sono predisposte per il cold ironing, ovvero il collegamento alla rete elettrica di terra durante la sosta in porto, eliminando così le emissioni dirette nell’area portuale.

Un collegamento vitale per passeggeri e merci

Il potenziamento del collegamento risponde alla crescente domanda di trasporto passeggeri, in particolare da parte dei cittadini marocchini residenti in Europa e delle loro famiglie, protagonisti ogni estate dell’Operazione Marhaba, il piano annuale che gestisce il flusso di oltre 3 milioni di marocchini residenti all’estero che rientrano in patria.

Il collegamento Genova–Tanger Med via Barcellona si conferma un asse strategico per gli scambi commerciali tra Italia e Marocco. Il porto di Tangeri Med, principale hub logistico del Nord Africa, è un nodo cruciale per le filiere produttive e le imprese che lottano tra le due sponde del Mediterraneo. Grazie alle nuove navi, il trasporto marittimo diventa una soluzione sempre più competitiva, efficiente e sostenibile per la logistica internazionale.

Catani, AD GNV: impegno strategico e sostenibile

“L’introduzione di GNV Aurora e GNV Virgo rappresenta un investimento primario nel servizio ai passeggeri, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di viaggio più confortevole e affidabile”, ha dichiarato Matteo Catani, Amministratore Delegato di GNV. “Allo stesso tempo, questo potenziamento sottolinea la centralità del Marocco nella nostra strategia di crescita. Il Paese è in forte espansione e GNV vuole essere un partner chiave nel rafforzare i legami tra Europa e Africa, sostenendo sia i flussi di persone che quelli commerciali. L’adozione del GNL consente inoltre di operare in modo sostenibile, con un servizio moderno e competitivo.”

Collaborazioni strategiche con il Marocco

A coordinare le attività sul territorio marocchino sarà Carole Montarsolo, Direttrice Generale di GNV Marocco, affiancata dal partner storico Mohammed Kabbaj. Il rafforzamento delle linee è frutto di una stretta collaborazione con le istituzioni marocchine, tra cui il Ministero dei Trasporti e della Logistica, la Marina Mercantile e la Fondazione Mohammed V, oltre che con il porto di Tanger Med, che consolida sempre più il proprio ruolo di piattaforma strategica per gli scambi tra Europa, Africa e il resto del mondo.

Con l’avvio operativo di GNV Aurora e GNV Virgo, GNV non solo migliora il servizio per migliaia di passeggeri, ma contribuisce anche a un Mediterraneo più connesso, efficiente e sostenibile, dove Italia e Marocco si confermano protagonisti di un ecosistema logistico in continua evoluzione.