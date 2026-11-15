NAVE

GNV è tra le prime compagnie di navigazione del settore dei traghetti battenti bandiera italiana a ottenere la certificazione ISO 50001:2018 per il proprio Sistema di Gestione dell’Energia. Il riconoscimento, rilasciato dall’ente indipendente LRQA, interessa la sede di Genova, l’officina e 22 unità della flotta e attesta l’adozione di un approccio strutturato alla gestione dell’energia, che coinvolge le attività a terra e a bordo. “L’ottenimento di questa certificazione conferma la solidità di un percorso che stiamo costruendo con coerenza, attraverso un piano di investimenti senza precedenti per il rinnovo della flotta, l’ammodernamento delle navi esistenti e il rafforzamento dei nostri sistemi di gestione. Crediamo che la sostenibilità si misuri nella capacità di tradurre gli impegni in processi, tecnologie e risultati concreti, e questo riconoscimento ci incoraggia a proseguire con determinazione in questa direzione, insieme al Gruppo MSC e a tutte le persone che ogni giorno lavorano a bordo e a terra”, ha dichiarato Matteo Catani, Amministratore Delegato di GNV.

Certificazione per la gestione dei processi aziendali

La norma attesta l’adozione di un sistema strutturato per monitorare i consumi energetici, analizzare le prestazioni e individuare in modo continuativo nuove opportunità di efficientamento. Per GNV significa consolidare la gestione dell’energia nei processi aziendali, a terra e a bordo, con un metodo di miglioramento continuo.

Rinnovo della flotta GNV: riduzione CO2 del 50%

Sul piano industriale, la certificazione si affianca a un programma di rinnovo della flotta da oltre 1,3 miliardi di euro, che prevede l’ingresso di otto nuove navi entro la fine del 2029, sei delle quali alimentate a GNL. Il piano è già a metà strada: GNV Polaris, GNV Orion, GNV Virgo e GNV Aurora sono già operative. GNV Virgo e GNV Aurora, le prime due unità a GNL, garantiscono una riduzione delle emissioni di CO₂ fino al 50% per unità trasportabile rispetto alle navi di precedente generazione. Come tutte le nuove costruzioni, sono dotate di sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCR) e di tecnologie di recupero del calore, in linea con i requisiti IMO Tier III ed EEDI Fase II, oltre che delle predisposizioni per il cold ironing.

Cold ironig: test in Francia e Spagna

Il rinnovamento procede in parallelo sulle navi già in servizio, con interventi e soluzioni tecnologiche per migliorare l’efficienza energetica e ottimizzare i processi di bordo. Sul fronte del cold ironing, che consente alle navi di spegnere i generatori di bordo in porto e collegarsi alla rete elettrica di banchina, sono stati avviati i primi test su due traghetti della flotta, in Francia e in Spagna.

Consegna della certificazione ISO 50001

La certificazione è stata ufficialmente consegnata nel corso di un incontro presso la sede di GNV a Genova, alla presenza dei rappresentanti della Compagnia e di LRQA, l’ente che ha curato il processo di certificazione. “GNV dimostra come sostenibilità, innovazione ed efficienza possano essere integrate nella strategia e nelle attività quotidiane di un grande operatore del trasporto marittimo. Come LRQA siamo orgogliosi di essere al fianco di GNV in questo percorso e desidero rivolgere le mie congratulazioni al management e a tutte le persone che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo”, ha dichiarato Vincenzo Amato, General Manager LRQA Italy.

«La certificazione ISO 50001 ci permette di consolidare e rendere ancora più sistematica la gestione dell’energia, attraverso il monitoraggio dei consumi, l’analisi delle prestazioni e l’individuazione di opportunità di miglioramento. È un percorso reso possibile dall’impegno del dipartimento dedicato all’efficienza energetica, in stretta collaborazione con il personale di bordo e gli altri stakeholder. Il sistema coinvolge non soltanto le navi, ma anche le strutture e i processi aziendali, promuovendo una maggiore attenzione all’utilizzo delle risorse energetiche. La certificazione rappresenta un ulteriore passo avanti e uno stimolo a proseguire nelle attività di efficientamento, valorizzando le competenze interne e le soluzioni tecnologiche disponibili», ha commentato Ivana Melillo, Energy Efficiency Director di GNV.

Leggi anche: Traghetto GNV Virgo, il primo italiano alimentato a gas naturale