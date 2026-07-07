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GNV annuncia il lancio di tre importanti innovazioni destinate a trasformare concretamente l’esperienza di acquisto, imbarco e fidelizzazione dei passeggeri. Con Ginevra AI, il nuovo check-in online con boarding pass mobile e il rinnovato myGNV Club, la Compagnia accelera il proprio percorso di innovazione digitale introducendo, per la prima volta nel settore ferry a livello globale, l’intelligenza artificiale conversazionale applicata all’acquisto di un biglietto. Dalla prenotazione all’esperienza a bordo, Ginevra AI accompagnerà i passeggeri per una maggiore fidelizzazione. Il nuovo servizio di check-in online mette al centro i servizi al passeggero.

Ginevra AI accompagna gli utenti dall’acquisto del biglietto al viaggio

“Con queste innovazioni compiamo un ulteriore passo avanti nel percorso di trasformazione digitale di GNV, mettendo la tecnologia al servizio di un’esperienza di viaggio sempre più semplice, fluida e personalizzata. Tutti i nuovi strumenti rispondono a un obiettivo comune: accompagnare il passeggero in ogni fase del processo, dalla prenotazione all’esperienza a bordo, fino alla fidelizzazione. Siamo particolarmente orgogliosi di essere i primi nel settore ferry a introdurre un assistente AI capace di gestire l’intero iter di acquisto attraverso una conversazione naturale, confermando la nostra volontà di innovare concretamente il modo di viaggiare dei nostri clienti” ha dichiarato Matteo Della Valle, Chief Commercial Officer di GNV.

Il nuovo check-in online di Ginevra AI

“Ginevra AI, il nuovo check-in online e il nuovo programma di loyalty sono tappe di una trasformazione più ampia che sta ridisegnando il modo in cui i viaggiatori interagiscono con GNV. Stiamo evolvendo verso un modello in cui non sono più le persone ad adattarsi ai nostri processi, ma sono i servizi a modellarsi sulle esigenze dei clienti. Grazie all’integrazione tra dati e intelligenza artificiale, possiamo costruire esperienze sempre più proattive e personalizzate, capaci di accompagnare il passeggero lungo tutto il suo viaggio – dalla pianificazione fino al rientro. Per noi la tecnologia ha valore solo quando diventa semplicità: quando riduce gli attriti, anticipa i bisogni e rende ogni interazione più naturale, coerente e rilevante”, ha dichiarato Barbara Poli, Chief Information Technology Officer di GNV.

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