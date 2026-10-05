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GNV Awards 2026: è stata l’occasione per premiare le migliori agenzie di viaggio, presentare i risultati 2026 e 4 nuove navi, la prima sara GNV Jupiter

GNV Awards 2026 a Marrakech nel fine settimana, per l’evento annuale organizzato dalla Compagnia di traghetti del Gruppo MSC che celebra e rafforza il legame con i partner commerciali, il proprio impegno verso il settore trade e premiare le migliori agenzie di viaggio partner. “I GNV Awards rappresentano per noi il momento più importante dell’anno per incontrare e ringraziare il trade. I risultati registrati nei primi nove mesi del 2026, con circa 2,2 milioni di passeggeri trasportati, confermano il valore del lavoro svolto insieme ai nostri partner commerciali. Un ringraziamento particolare va ai nuovi Élite Partner ed Élite Premium e a tutte le agenzie che continuano a scegliere e promuovere GNV. Guardiamo ora alla stagione 2027 con fiducia “, ha dichiarato Matteo Della Valle, Chief Commercial Officer di GNV.

GNV Awards 2026 risultati in crescita rispetto al 2025 del 2% per passeggeri e del 5% merci

I GNV Awards 2026 sono stati l’occasione per presentare i risultati di GNV nei primi nove mesi dell’anno. I dati confermano un andamento positivo e una crescita progressiva dei volumi nel medio periodo, nonostante un contesto di mercato caratterizzato da una domanda sempre più articolata e da dinamiche differenti sui singoli trade. Nel periodo gennaio-settembre 2026 la Compagnia ha trasportato complessivamente circa 2,2 milioni di passeggeri e 1,84 milioni di metri lineari registrando rispettivamente una crescita del 2% e del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Volume passeggeri, in aumento Algeria, stabili Marocco e Tunisia. Confermando i dati positivi anche per le isole italiane

Sul fronte dei volumi passeggeri, il Nord Africa conferma un andamento positivo. In particolare, l’Algeria prosegue nel consolidamento dei risultati registrati nell’ultimo anno di attività, mentre Marocco e Tunisia evidenziano performance sostanzialmente in linea con quelle del 2025. L’andamento complessivo conferma il progressivo radicamento della Compagnia nei mercati del Nord Africa.

Le performance passeggeri e merci sui collegamenti con le isole italiane si confermano positive, a conferma del ruolo di GNV nel traffico da e verso le principali destinazioni: la Sicilia registra una crescita dell’8%, mentre la Sardegna cresce del 6%. Si mantengono sostanzialmente stabili anche i volumi relativi alle Baleari e all’Albania.

La partnership strategica (2027-2029) con l’Office National Marocain du Turisme

La Compagnia, nella giornata di oggi, 5 ottobre, ha formalizzato una partnership strategica triennale (2027-2029) con l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), a supporto della crescita di GNV sul mercato marocchino. L’accordo punta a rafforzare le connessioni marittime e i flussi di passeggeri tra il Marocco e l’Europa, promuovendo al tempo stesso il Paese come destinazione turistica e hub strategico della mobilità nel Mediterraneo. Sono previste iniziative congiunte di promozione territoriale, campagne di comunicazione integrate sui canali GNV e ONMT nei principali mercati europei e proposte di viaggio che uniscono la traversata marittima all’offerta turistica marocchina, rivolte sia ai viaggiatori europei sia alla diaspora residente in Europa. La collaborazione prevede anche il supporto a iniziative ed eventi istituzionali di GNV sul territorio, nell’ambito di un percorso condiviso con gli attori del turismo nazionale per valorizzare il ruolo del Marocco come porta d’accesso tra Europa e Africa.

Attraverso i propri collegamenti marittimi, GNV contribuisce ogni giorno a mettere in connessione persone, merci, imprese e comunità, svolgendo un ruolo strategico per lo sviluppo economico e sociale dei territori serviti. In questo contesto il Marocco rappresenta uno dei mercati più rilevanti e dinamici per la Compagnia, sia per i flussi turistici sia per quelli commerciali, oltre che per i collegamenti con le comunità marocchine residenti in Europa.

In occasione dei GNV Awards, GNV ha svelato i nomi delle prossime navi che entreranno a far parte della flotta: GNV Jupiter, GNV Mars, GNV Venus e GNV Mercury, quattro nuove unità alimentate a gas naturale liquefatto (GNL).

La Compagnia inaugura una nuova famiglia di nomi ispirata ai pianeti, che accompagnerà la prossima generazione di navi della flotta alimentate a gas naturale liquefatto (GNL).

GNV Jupiter sarà la prima delle quattro nuove unità attualmente in costruzione presso il cantiere Guangzhou Shipyard International (GSI) di Canton, in Cina. La nave avrà una capacità di 2.500 passeggeri, 3.500 metri lineari di carico e 500 cabine e l’ingresso in flotta è previsto entro la fine del 2027. Un ulteriore tassello del piano di rinnovo della flotta della Compagnia, sostenuto dal Gruppo MSC, che negli ultimi diciotto mesi ha già portato all’ingresso in servizio di quattro nuove unità di ultima generazione.

«Il Marocco è oggi uno dei mercati più dinamici e strategici per GNV e la partnership con l’Office National Marocain du Tourisme rappresenta un passo naturale nel percorso di crescita che stiamo costruendo insieme alle istituzioni e ai partner locali. I collegamenti marittimi svolgono un ruolo essenziale nel favorire mobilità, turismo e scambi economici tra le due sponde del Mediterraneo e vogliamo continuare a investire per rafforzare questo ruolo. Parallelamente, prosegue il nostro importante piano di rinnovamento e potenziamento della flotta, di cui l’annuncio di GNV Jupiter rappresenta una nuova tappa. Si tratta della prima delle ulteriori quattro nuove unità che entreranno a far parte della flotta nei prossimi anni, contribuendo a rafforzare l’intero network della Compagnia e confermando il nostro impegno verso qualità del servizio, innovazione e sviluppo internazionale», ha dichiarato Matteo Catani, Amministratore Delegato di GNV.

L’edizione 2026 ha visto la partecipazione di circa 120 rappresentanti di agenzie di viaggio italiane e internazionali. Nel corso dell’evento sono stati assegnati i riconoscimenti alle migliori agenzie partner e sono stati nominati i nuovi Élite Partner ed Élite Premium, le agenzie selezionate nell’ambito dell’omonimo programma lanciato nel 2017, che garantisce loro vantaggi e iniziative dedicate.

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