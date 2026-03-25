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GNV (Grandi Navi Veloci) annuncia l’avvio di un nuovo tour di orientamento nelle scuole alberghiere e istituti superiori sul territorio nazionale dal titolo “Navigare nel domani con GNV – Alla scoperta delle professioni del Mare”, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle opportunità professionali offerte dal settore marittimo e dalla blue economy. Si inizia il 26 marzo a Camogli.

Il Progetto “Navigare nel domani con GNV – Alla scoperta delle professioni del Mare”

Il progetto nasce dalla volontà di GNV di investire sulle nuove generazioni, con un focus particolare sui profili specializzati nel settore dell’ospitalità. L’iniziativa coinvolgerà centinaia di studenti attraverso una serie di incontri programmati tra marzo e maggio in diversi istituti di numerose città, tra cui Genova, Camogli, La Spezia, Pavia, Gallarate e Formia.

Durante gli incontri, i professionisti della compagnia offriranno agli studenti una panoramica completa su GNV, illustrando le principali attività e le prospettive di carriera a bordo. Un momento centrale sarà dedicato alla proiezione di video con testimonianze dirette dei membri dell’equipaggio, per raccontare in modo autentico la vita e il lavoro nel settore marittimo. L’iniziativa si distingue per un approccio concreto e orientato al futuro: gli studenti interessati avranno infatti la possibilità di sostenere colloqui conoscitivi per approfondire le opportunità professionali offerte dalla compagnia.

Le dichiarazioni del Chief Crew Officer GNV, Antonio Cecere

“Con questo tour vogliamo avvicinare i giovani al mondo del mare e far conoscere da vicino le opportunità che una compagnia come GNV può offrire. Puntiamo sulle nuove generazioni per sviluppare competenze chiave e accompagnarle in un percorso professionale qualificante. L’iniziativa ha già raccolto un riscontro molto positivo da parte degli istituti coinvolti: docenti e studenti hanno dimostrato grande entusiasmo e interesse verso il progetto, confermando l’importanza di creare un ponte sempre più diretto tra scuola e mondo del lavoro.” Ha dichiarato Antonio Cecere Chief Crew Officer di GNV.

Pubblichiamo il Calendario degli incontri:

26 marzo – Camogli – Istituto Professionale Statale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Marco Polo Genova.

8 aprile – La Spezia – Istituto professionale Statale per l’Enogastronomia e l’ospitalità Alberghiera Giuseppe Casini.

9 aprile – Genova – Istituto Professionale Statale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Marco Polo Genova.

15 Aprile – Pavia – Istituto Professionale Statale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Luigi Cossa.

21–22 aprile – Formia – Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera A.CELLETTI Due giornate con focus Cucina: il 21 ci sarà la giornata di Orientamento con i colloqui e il girono successivo la prova pratica con la partecipazione del Corporate Chef M. Mosca. Questa collaborazione nasce da un precedente Rec Day svolto nell’Istituto in occasione della quale si è instaurata questa collaborazione.

19 Maggio– Pavia – Istituto Professionale Statale per l’Enogastronimia e l’ospitalità Alberghiera Ciro Pollini.

Aprile/Maggio (data TBD) – Genova – Istituto di Istruzione Secondaria Superiore – alberghiero Nino Bergese – Rosselli.

11 Maggio– Gallarate – IS Giovanni Falcone (VA).

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