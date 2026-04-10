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Il Golfo di Napoli ha ospitato le iniziative dedicate alla celebrazione della “Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara”, una ricorrenza istituita nel 2017 con Decreto Legislativo e promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Questa giornata, che si celebra ogni anno l’11 aprile, è un’occasione preziosa per avvicinare le giovani generazioni alla cultura del mare, riconosciuto come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

100 studenti a bordo della Nave Bruno Gregoretti

L’evento ha visto protagonisti circa cento studenti provenienti dall’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Caracciolo – G. da Procida” e dall’Istituto Tecnico “Cristoforo Mennella” di Ischia, che hanno avuto la straordinaria opportunità di imbarcarsi sulla Nave Bruno Gregoretti, unità navale d’altura della Guardia Costiera. Questa esperienza diretta ha permesso agli studenti di confrontarsi con la realtà operativa del Corpo, vivendo momenti di formazione unici immersi nel mare che rappresenta il cuore pulsante della loro futura professione.

L’iniziativa, coordinata dalla Direzione Marittima della Campania e realizzata con il supporto degli Uffici Circondariali Marittimi di Ischia e Procida, ha visto la collaborazione fondamentale degli istituti scolastici coinvolti, in linea con le direttive ministeriali che mirano a diffondere una maggiore sensibilità verso le tematiche marittime e ambientali.

La Guardia Costiera per la salvaguardi della vita in Mare

Gli studenti e una parte del corpo docente sono stati trasportati a bordo della Nave Gregoretti tramite i battelli minori, partendo dalle acque antistanti i porti di Ischia e Procida. Durante la navigazione, in un contesto naturale di straordinaria bellezza, i giovani sono stati coinvolti in un programma ricco di attività informative e divulgative. I militari della Guardia Costiera hanno illustrato le molteplici funzioni del Corpo, ormai consolidate a livello europeo e internazionale, sottolineando il ruolo cruciale nella salvaguardia della vita umana in mare, nella sicurezza della navigazione, nella tutela dell’ambiente marino e costiero, nonché nel controllo della pesca e nella lotta contro gli illeciti marittimi.

Il Mare, una risorsa di sviluppo

Oltre all’aspetto operativo, l’esperienza ha promosso un messaggio di responsabilità e sostenibilità, invitando gli studenti a sviluppare comportamenti consapevoli e rispettosi del mare, vero patrimonio comune di tutti.

Questa giornata ha rappresentato per gli allievi dei due storici istituti nautici campani un momento di crescita personale e professionale, avvicinandoli concretamente al mondo marittimo e rafforzando in loro la consapevolezza dell’importanza del mare come risorsa da valorizzare e proteggere.

La Guardia Costiera, così, si conferma non solo come presidio operativo dello Stato sul mare, ma anche come protagonista attiva nella formazione delle nuove generazioni di “Cittadini del Mare”, custodi e difensori di un ecosistema vitale per il futuro del nostro pianeta.

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