NAVE

Si celebra oggi la Giornata Mondiale del Marittimo, istituita nel 2010 dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite.

L’obiettivo principale è quello di riconoscere l’inestimabile contributo che i marittimi di tutto il mondo danno al commercio internazionale, all’economia globale ma anche alla vita quotidiamarena di tutti noi.

Per l’occasione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha colorato di blu la facciata della sede di Porta Pia e sostiene con forza le politiche volte alla tutela dei diritti delle donne e degli uomini che fanno parte dei lavoratori marittimi. Questo comparto della navigazione è, infatti, fondamentale per il commercio globale e rappresenta un pilastro per l’economia mondiale.

I Temi della Giornata Mondiale del Marittimo

Ogni anno, l’IMO propone un tema specifico per la Giornata Mondiale del Marittimo, con l’obiettivo di porre l’attenzione su questioni cruciali che riguardano la vita e il lavoro dei marittimi.

Per il 2025, il tema della campagna è My Harassment-Free Ship (La mia nave libera da molestie). Questa iniziativa mira a promuovere una cultura di rispetto e tolleranza zero per il bullismo e le molestie in mare. È un invito all’azione per cambiare la cultura marittima in modo che ogni marittimo si senta sicuro, valorizzato e protetto a bordo.

Come Viene Celebrata

La Giornata Mondiale del Marittimo è un’occasione per:

Sensibilizzare il pubblico sul ruolo vitale dei marittimi

Riconoscere i sacrifici personali che i marittimi e le loro famiglie fanno

Promuovere politiche che portino a un trattamento equo dei marittimi nei porti e a condizioni di lavoro eque a bordo

Incoraggiare i giovani a considerare una carriera nel settore marittimo

Sostenere le organizzazioni che offrono assistenza e supporto ai marittimi

In questa giornata, vengono spesso organizzati eventi, convegni e campagne sui social media per diffondere la consapevolezza e celebrare i preziosi professionisti del mare.

Continua a leggere: Sardegna, Grendi potenzia i collegamenti