NAVE

Anagrafe e libretto di navigazione, Fit e Cisl vigileranno sulla digitalizzazione a tutela dei lavoratori marittimi

I sindacati di categoria Fit e Cisl hanno diffuso una nota per esprimere soddisfazione sull’avvio dell’Anagrafe e libretto di navigazione (AGEMAR) a cui le associazioni hanno collaborato attivamente. Con il decreto legge 19/2026 che all’art. 11 che istituisce l’AGEMAR, entra in vigore l’aggiornamento in digitale dell’Anagrafe e il libretto di navigazione dei lavoratori del mare, rendendo il sistema più agile e moderno, migliorando la competitività delle compagnie italiane e le tutele per i lavoratori marittimi. Al tempo stesso, sottolineano le associazioni, vigileranno sull’attuazione della digitalizzazione a tutela dei lavoratori maritimi.

Le dichiarazioni di Fit e Cisl su AGEMAR

“Accogliamo positivamente l’istituzione dell’Anagrafe nazionale digitale della gente di mare e l’avvio del processo di digitalizzazione del libretto di navigazione, un traguardo di assoluto rilievo per il comparto marittimo italiano”: è quanto riferisce in una nota la Fit-Cisl che prosegue: “Si tratta del risultato di un lavoro lungo, paziente e costruttivo svolto ai tavoli di confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Comando Generale, che ha visto il contributo responsabile delle organizzazioni sindacali, delle associazioni datoriali e del Fondo Nazionale Marittimi. Un percorso fondato sul dialogo e sulla condivisione che ha finalmente prodotto un intervento normativo concreto”.

Semplificazione e modernizzazione

Sottolinea la Fit-Cisl: “Il provvedimento va nella direzione giusta: semplificazione amministrativa, riduzione della burocrazia e modernizzazione degli strumenti. Si tratta di condizioni indispensabili per rafforzare la competitività della bandiera italiana e, allo stesso tempo, garantire maggiori tutele alle lavoratrici e ai lavoratori del mare. Obiettivi che non sono in contrapposizione, ma che possono e devono procedere di pari passo”.

Fit e Cisl vigileranno sull’attuazione del processo di digitalizzazione

“Siamo soddisfatti di aver contribuito a questo risultato e confermiamo il nostro impegno a vigilare attentamente sulla fase attuativa, affinché gli strumenti previsti diventino rapidamente operativi e producano benefici concreti e tangibili per chi ogni giorno lavora in mare” conclude la nota.