NAVE

La FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali accoglie con soddisfazione l’approvazione in commissione Attività produttive della Camera dell’emendamento al DL Energia che destina i proventi delle aste CO₂ al finanziamento del riequilibrio modale, con un chiaro riferimento agli strumenti Sea Modal Shift e Ferrobonus.

Questa misura, fortemente voluta dalla federazione, riconosce un principio fondamentale: sono gli armatori a pagare l’ETS (Emission Trading System) e a scaricare i relativi costi sulle tariffe navali, gravando così sulle imprese di autotrasporto. È quindi giusto che le risorse generate da queste aste tornino a sostenere il settore che ne ha subito l’impatto economico. FIAP invita dunque a un impegno immediato e concreto per tradurre in azione questa importante svolta legislativa, affinché le imprese insulari possano affrontare con strumenti adeguati le sfide di un mercato sempre più complesso e competitivo.

Gli effetti della chiusura dello stretto di Hormuz

La chiusura dello Stretto di Hormuz, con il conseguente aumento dei costi del carburante, inizia a far sentire i suoi effetti sui trasporti, anche quelli marittimi, che hanno visto le tariffe di imbarco verso le isole aumentare notevolmente. FIAP, infatti, sottolinea l’urgenza di un’attuazione rapida e concreta dell’emendamento, vista la situazione emergenziale che sta vivendo il comparto. Negli ultimi dodici mesi, i costi di imbarco dei semirimorchi sulle rotte ro-ro verso Sicilia e Sardegna sono aumentati in modo strutturale, a causa del trasferimento dell’ETS dagli armatori e dei rincari del carburante. Il contributo previsto dal Sea Modal Shift, così com’è attualmente calibrato, non risponde più alla realtà dei costi effettivi e necessita di un aggiornamento immediato.

FIAP: Superare i tempi della burocrazia

Il disagio crescente tra le imprese di autotrasporto delle isole, con segnali di protesta sempre più concreti, conferma che i tempi ordinari della burocrazia non sono compatibili con la gravità della situazione.

L’impatto negativo non riguarda solo l’autotrasporto: le rotte insulari sono l’arteria vitale per migliaia di imprese produttive di Sicilia e Sardegna. Quando i costi logistici lievitano senza strumenti istituzionali di compensazione, la competitività delle aziende si indebolisce, con il rischio di cali di fatturato, riduzione degli scambi commerciali e chiusure di attività. La crisi delle rotte ro-ro si traduce così in una crisi dell’intero sistema produttivo insulare.

«Questo emendamento ci dà ragione su una posizione che portiamo avanti da tempo – dichiara Alessandro Peron, Segretario Generale di FIAP. Chiediamo ai Ministeri competenti di convocare con urgenza un tavolo di confronto, di procedere senza indugio con i decreti attuativi interministeriali, di aggiornare il contributo Sea Modal Shift in base ai costi reali delle rotte insulari e di prevedere finestre di accesso flessibili. L’intermodalità verso le isole non è una scelta ambientale, ma una necessità produttiva nazionale che non può più aspettare.»

Leggi anche: Trasporto combinato-Sea Modal Shift: al via gli incentivi per tre nuove rotte