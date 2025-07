NAVE

Edison ha siglato un accordo di lungo termine con Verdalia Bioenergy, uno dei principali operatori italiani nel settore del biometano agricolo, per il ritiro in esclusiva del biometano prodotto dal portafoglio di sette impianti di Verdalia situati nella provincia di Brescia.

L’accordo prevede che l’intera capacità produttiva di questi impianti, pari a circa 14 milioni di metri cubi all’anno, venga destinata al settore dei trasporti.

Il biometano ritirato da Edison e’ prodotto dal trattamento di circa 350.000 tonnellate all’anno di effluenti zootecnici e sottoprodotti agricoli non destinati al consumo umano. Verdalia prevede di aumentare la capacita’ produttiva di questi impianti di oltre il 50% nei prossimi anni, grazie agli investimenti previsti.

Il Green Gas per un’energia sempre più decarbonizzata

Andrea Qualiano, Responsabile Green Gas Origination & Gas Supply Portfolio Decarbonization di Edison, ha dichiarato: “L’accordo con Verdalia Bioenergy è un tassello importante della nostra strategia che punta ad aumentare la quota di green gas in portafoglio, nell’ottica di una produzione di energia sempre più decarbonizzata. Con questa collaborazione, rafforziamo la nostra posizione sul mercato italiano ed europeo dei green gas, in particolare nel settore dei trasporti, tradizionalmente hard to abate, confermando il nostro ruolo di operatore responsabile impegnato ad affiancare i propri clienti nel loro percorso di decarbonizzazione, attraverso quote crescenti di green gas, come appunto il biometano e il bioGnl”.

Cristiano Campi, Chief Commercial Officer di Verdalia Bioenergy, ha aggiunto: “Questo accordo con Edison consente a Verdalia Bioenergy di razionalizzare e ottimizzare le proprie attività a valle, centralizzando la gestione delle attività di spedizione, vendita e di fornitura per i nostri attuali impianti operativi in un unico quadro contrattuale. Ciò consente a Verdalia di concentrarsi sulla sua missione principale: costruire e gestire impianti e produrre biometano, bioCO2 e biofertilizzanti con l’ambizione di essere la migliore della categoria nel settore in Europa”.

Un approccio integrato e sostenibile alla filiera energetica

L’accordo prevede che Edison acquisti l’intera produzione di biometano di Vedalia per un periodo fino a 10 anni. Allo stesso tempo, Edison fornirà anche l’energia elettrica e il gas necessari per il funzionamento degli impianti, promuovendo un approccio integrato e sostenibile all’intera filiera energetica. Il biometano e’ uno dei pilastri della transizione energetica europea, come evidenziato nel piano REPowerEU, che mira a decuplicarne la produzione entro il 2030, raggiungendo i 35 miliardi di metri cubi all’anno. I suoi benefici ambientali includono la riduzione delle emissioni di gas serra, la valorizzazione dei rifiuti organici e il sostegno all’economia circolare.

