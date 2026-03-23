NAVE

La redazione di Trasporti-Italia si unisce al cordoglio della Federazione del Mare per la scomparsa dell’armatore Salvatore Lauro, avvenuta nella sua città natale, a Ischia il 22 marzo 2026.

Riceviamo e pubblichiamo la nota della Federazione del Mare: “A nome di tutto il cluster marittimo raccolto nella Federazione del Mare, esprimo il commosso cordoglio per la prematura scomparsa di Salvatore Lauro”, afferma Mario Mattioli, presidente della Federazione del Mare.

Con Salvatore Lauro scompare una figura emblematica dell’armamento italiano, dotato di una chiara visione dell’importanza del mare per il nostro Paese. Non solo ha avuto l’intuizione dell’aliscafo quale mezzo veloce per collegare Napoli a tutte le isole del Golfo ma lo ha saputo fare diversificando, inventando, entrando in politica e gestendo un vero e proprio colosso della nostra industria armatoriale con grande intelligenza, ma anche con doti umane e di sensibilità notevoli.

La sua scomparsa lascia un enorme vuoto nel complesso mondo marittimo-portuale italiano.

Le più sincere e sentite condoglianze alla sua famiglia

Salvatore Lauro, una vita dedicata al Mare

Salvatore Lauro, figlio dell’armmatore Agostino, ha portato avanti la tradizionale storia familiare di armatori e imprenditori del Mare, portando anche innovazioni importanti. E’ stato azionista della società navale di famiglia Alilauro, un gruppo che conta aziende tra le quali Alicost e Capitan Morgan.

Nel 2011 ha fondato la prima rete d’imprese dedicata al settore turistico ed asseverata dalla Confindustria, denominata “Arcipelago Rete d’Impresa per il turismo”. Membro del Consiglio di Confitarma, presidente onorario della “Città del Sapere”, presidente e fondatore di “Napoli Europea”, associazione per la tutela, valorizzazione e promozione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e del patrimonio culturale di Napoli.

Le numerose cariche ricoperte da Salvatore Lauro

Nell’ottobre 2011 tramite la “Compagnia delle Isole Spa”, società controllata dalla sua “Mediterranea Holding”, e partecipata al 30,33% dalla Regione Siciliana si è aggiudicato la gara per la privatizzazione di Siremar. Nell’accordo viene previsto che la società riceverà convenzioni statali, per le rotte di servizio pubblico, pari a 55,6 milioni l’anno per 12 anni. Nel gennaio 2015 ha assunto la carica di presidente di Siremar-Compagnia delle isole[6] Poco dopo i giudici del Tar del Lazio però hanno accolto i ricorsi presentati dalla “Società di navigazione siciliana Spa” azzerando l’aggiudicazione a Compagnia delle Isole, in quanto basata ”su un illegittimo aiuto di Stato consistente nel rilascio di una contro-garanzia bancaria da parte della Regione siciliana”.[7], a cui Lauro ha ceduto la società l’11 aprile 2016[8].

Nel gennaio 2015, il Consiglio di Stato dà ragione alla “Toscana di Navigazione” di Lauro per l’acquisizione della Toremar, ma nel marzo successivo la Regione conferma la cessione a Moby Lines.