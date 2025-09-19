DIPORTO

Si è aperta questa mattina alla Fiera di Genova la 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale, uno degli appuntamenti più attesi a livello mondiale per gli appassionati del mare, dell’innovazione e del Made in Italy. Con oltre 1000 imbarcazioni provenienti da 45 Paesi e 400 espositori attivi nei settori tecnologico e commerciale, il Salone si conferma una delle fiere più importanti del settore a livello globale.

Alla cerimonia inaugurale, scandita dal tradizionale alzabandiera e dal passaggio della nave Schergat della Marina Militare con cannoni alzati in segno di saluto, erano presenti le principali autorità politiche e istituzionali: il ministro delle Imprese Adolfo Urso, la ministra del Turismo Daniela Santanché, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini e il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti.

Salis, il salone nautico è il grande brand internazionale di Genova

Ma a prendere la parola è stata soprattutto la sindaca di Genova Silvia Salis, che ha voluto sottolineare il significato strategico dell’evento per la città e per l’intero Paese:

“Genova è una città che si vuole aprire sempre di più al Salone Nautico, vuole farsi conoscere durante i giorni di manifestazione. Il Salone Nautico si presenta al mondo con ambizione e desiderio di crescita e miglioramento, rappresentando con orgoglio l’eccellenza italiana. Genova è sinonimo di Blue Economy. Un’economia sostenibile, che parla di transizione ecologica e rappresenta una delle grandissime opportunità per il futuro della città. Finché sarò sindaca farò in modo che questa sia una leva di sviluppo. Il mare è anche sport e turismo, è per questo motivo che il Salone Nautico è fondamentale per far conoscere le bellezze del territorio. Il Salone Nautico oggi lo presentiamo al mondo: è il grande brand internazionale di Genova”.

Parole che riflettono non solo il valore simbolico dell’evento, ma anche quello economico. La nautica italiana, infatti, ha registrato nel 2024 una crescita del 3,2%, portando il fatturato del settore a 8,6 miliardi di euro. Un risultato che conferma l’eccellenza del comparto e la sua capacità di attrazione internazionale.

Le dichiarazioni al salone nautico di Genova

Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del Made in Italy, in rappresentanza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “La straordinaria crescita dell’industria nautica italiana è il pilastro della Blue Economy. Le previsioni per i prossimi due anni sono più che incoraggianti e le semplificazioni sono già in atto. Un esempio è la Legge Quadro sul Made in Italy che ha introdotto l’iscrizione provvisoria per i nuovi mezzi nautici, riducendo i tempi da 60 a 7 giorni, rendendo l’Italia più competitiva rispetto ad altri Paesi europei. Il provvedimento prevede inoltre una misura importante per la rottamazione e quindi la transizione ecologica dei motori, dei battelli”

Piero Formenti, Presidente di Confindustria Nautica: “L’edizione di quest’anno del Salone Nautico nasce con l’ambizione di confermare e superare i numeri straordinari dello scorso anno. Grazie alla collaborazione con Agenzia ICE, possiamo contare su un importante progetto di incoming internazionale, sia di operatori sia di giornalisti provenienti da tutto il mondo. Un elemento di novità assoluta è rappresentato dal TechTrade, un’area dedicata che mette in relazione i fornitori internazionali con le aziende, creando un’occasione unica di incontro e di sviluppo per tutta la filiera”

Nautica da diporto, un settore in costante crescita

Edoardo Rixi, del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: “Sul fronte del rafforzamento delle infrastrutture portuali, stiamo cercando di far sì che i porti, anche quelli commerciali, possano creare spazi ulteriori per la nautica in grado di soddisfare anche il settore dei superyacht in cui noi siamo leader. È evidente che questo tipo di imbarcazioni, che spesso stazionano nel Mediterraneo, devono trovare anche il modo di godere del territorio del nostro Paese. In programma anche il rinnovo della rete infrastrutturale e dei collegamenti. La nautica da diporto è un’eccellenza che ci ha portato a essere i primi al mondo. Ma o il Paese si struttura per tenere questo primato o si rischia di perderlo.”

Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria: “Quello della nautica da diporto è un settore in costante crescita che, nonostante un lieve rallentamento della piccola industria nautica, può contare su una lunga e articolata filiera, vero punto di forza e motivo di orgoglio per il nostro Paese. Per far fronte ai dazi e contrastare l’aumento dell’inflazione, è fondamentale che l’Europa intervenga subito, nella consapevolezza che una moneta forte attrae gli investitori esteri. Se venisse penalizzata, inevitabilmente ne risentirebbe anche questo settore, così come è accaduto per l’automotive. In questo scenario, il turismo assume un ruolo fondamentale. Sono già state realizzate iniziative straordinarie, promosse direttamente dal Ministero. Questo comparto è decisivo anche per il nostro settore, poiché è evidente che gli 8.000 chilometri di costa del nostro Paese rappresentano una parte significativa della sua attrattività”.

Il porto di Genova

Matteo Paroli, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale: “Il Porto di Genova sta attraversando una fase di crescita straordinaria. Abbiamo investimenti per 3 miliardi e 600 milioni di euro, che contribuiranno a dare una nuova impronta alla capacità attrattiva di traffici, persone, merci al nostro porto. Il 2024 è stato un anno record per il comparto genovese e ligure, con un impatto di 630 milioni sul prodotto direttamente e territorialmente stimato. Abbiamo investimenti importanti sui bacini di carenaggio per i quali sono stati già investiti 31 milioni di euro. La missione dell’autorità portuale è una soltanto: dare continuità a questi investimenti, assistere ad affiancare le imprese che con coraggio investono, rischiano e producono ricchezza per il nostro territorio”.

Il Salone resterà aperto per tutta la settimana, con un fitto calendario di incontri, presentazioni e prove in mare. Un’occasione per celebrare Genova, capitale della nautica, ma anche per interrogarsi sul futuro della mobilità sostenibile in mare e sull’innovazione che guarda oltre l’orizzonte.

Continua a leggere: Brennero, Meloni: Galleria progetto monumentale