DIPORTO

Al via la settima edizione del Salone Nautico di Venezia, un evento che fino a domenica prossima, 31 maggio, trasformerà l’Arsenale in un importante palcoscenico dedicato alla nautica da diporto italiana. Un comparto produttivo che vive di innovazione, tecnologia e design e lo fa senza dimenticare sostenibilità e tradizione che nel contesto lagunare ha un rilievo considerevole. Un’edizione che punta alla qualità del Made in Italy con particolare attenzione alla sostenibilità.

Le autorità presenti all’inaugurazione e l’ampia offerta di espositori

La cerimonia di apertura si è svolta come da programma con il taglio del nastro alle ore 11 alla presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa, del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, del Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e del Comandante delle Scuole della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Stefano Barbieri, oltre ad autorità civili e militari.

Lungo le banchine e nelle aree coperte del Salone sono presenti oltre 270 espositori con 300 imbarcazioni che sono la sintesi delle eccellenze prodotte in Italia e in Europa. Il Salone conferma ancora una volta il suo ruolo di riferimento internazionale con la sua volontà di rivolgersi a un mercato dell’est europeo dove esiste un ampio margine di crescita legato alla scoperta del piacere di trascorrere le vacanze in barca.

La Nautica a Venezia ambasciatrice del Made in Italy

Il bacino dell’Adriatico è sede di molte eccellenze della cantieristica italiana e anche straniera. A partire da Monfalcone, il punto più alto del Mediterraneo dove il gruppo francese Beneteau ha scelto di aprire la sede produttiva per le sue barche di alta gamma, fino alla Puglia tutta la costa è ricca di capacità. Il gruppo Ferretti è nato a Forlì e adesso ha importanti sedi tra Ravenna e Ancona. Il gruppo Azimut Benetti ha importanti interessi. Un territorio apprezzato non solo per le unità produttive, perché la qualità passa anche da studi di yacht design e servizi. Venezia, con il suo unico scenario, sarà la capitale di questa eccellenza tutta italiana. Ancora una volta la nautica da diporto sarà ambasciatore del Made in Italy. A sottolineare l’importanza della nautica da diporto, il convegno dal titolo “La nautica italiana come ambasciatrice del Made in Italy”, con la premiazione della settima edizione di MUVE Yacht Projects, che ha coinvolto 15 progetti provenienti dagli atenei italiani di riferimento per il design e l’ingegneria navale, un’iniziativa che accompagna il Salone sin dalla sua prima edizione e promossa dalla Fondazione Musei Civici di Venezia.

Un occhio attento alla nautica sostenibile

Anche questa edizione del Salone conferma l’attenzione particolare alla nautica sostenibile, con un’area dedicata alle propulsioni elettriche, ibride e a idrogeno, barche e motori in linea con la crescente attenzione verso la tutela dell’ambiente. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare alcune anteprime mondiali, ma anche l’anima artigianale dei maestri d’ascia e a tutte le novità dell’andar per mare. Sin dal primo giorno, il Salone sarà inoltre caratterizzato da un ricco programma di conferenze e seminari, focalizzati su temi cruciali per la salvaguardia dell’ambiente marino. Si discuterà delle plastiche e delle possibili soluzioni, di archeologia subacquea, di cura dei canali di Venezia, di pianificazione dello spazio marittimo per un turismo più sostenibile, fino alla tutela della biodiversità.

Gli appuntamenti del Salone Nautico fino a domenica 31 maggio

Oltre all’esposizione e agli eventi istituzionali, il Salone Nautico offrirà anche esperienze interattive per adulti e bambini, con attività pensate per far conoscere le discipline nautiche e accendere la passione per il mare.

Il Salone sarà aperto fino a domenica 31 maggio tutti i giorni dalle 10 alle 20 con ultimo ingresso ore 19. Nella serata di sabato 30 maggio l’apertura sarà prolungata fino alle 22.

Il Salone Nautico di Venezia è promosso dal Comune di Venezia, organizzato da Vela Spa in collaborazione con la Marina Militare Italiana.

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