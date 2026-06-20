DIPORTO

Mare e Laghi sicuri 2026: la Campania con i suoi 500 km di costa è una regione particolarmente sorvegliata nel periodo estivo.

Dopo la presentazione dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”, tenutasi a Porto Rotondo, prende il via anche in Campania il dispositivo estivo della Guardia Costiera, che ormai da oltre 30 anni, mira ad intensificare le attività di vigilanza e controllo in mare e sul demanio marittimo per salvaguardare la sicurezza della navigazione, della balneazione e per tutelare l’ambiente marino e costiero. Un’attività che è svota tutto l’anno dalla Guardia Costiera ma che si intensifica nel periodo estivo: “La sicurezza non si misura soltanto nel numero dei controlli effettuati o dagli interventi di soccorso portati a termine”, sottolinea il Direttore Marittimo della Campania, Amm. Isp. (CP) Giuseppe Aulicino, “Il risultato più importante è riuscire a evitare che le emergenze si verifichino. Per questo il nostro impegno è orientato anzitutto alla prevenzione, all’informazione e alla collaborazione con tutti gli attori istituzionali presenti sul territorio. Il mare può essere vissuto in piena libertà, ma sempre con responsabilità. Il buon senso resta il primo e più efficace presidio di sicurezza”.

I risultati registrati nel corso della precedente stagione estiva confermano l’efficacia di questo approccio.

Mare sicuro per 500 km di costa campana

Dal 16 giugno al 20 settembre le donne e gli uomini della Guardia Costiera di tutta la Direzione Marittima della Campania saranno impegnati lungo gli oltre 500 chilometri di costa regionale, dal litorale domitio alle coste del Cilento, passando per il Golfo di Napoli, la Penisola Sorrentina, la Costiera Amalfitana e le isole di Capri, Ischia e Procida, territori che durante la stagione estiva registrano una straordinaria concentrazione di traffico marittimo (commerciale, di linea e diportistico) e la presenza di un elevatissimo numero di turisti.

Pianificazione e coordinamento: vigilanza e controllo in mare

L’inizio della stagione estiva è stato preceduto da un articolato lavoro di pianificazione e coordinamento istituzionale su tutto il territorio campano, sviluppato in attuazione delle specifiche direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nello scorso mese di maggio e con l’obiettivo prioritario di potenziare i servizi di vigilanza e controllo in mare, la cui pianificazione, direzione e coordinamento sono di competenza del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Coordinamento svolto principalmente con tutte le altre Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali e Metropolitane), che di fatto conferma e consolida la strettissima sinergia esistente tra le Amministrazioni pubbliche a servizio del cittadino.

I controlli della Guardia Costiera saranno finalizzati a garantire il rispetto delle norme di legge che disciplinano la materia, contrastando qualsivoglia forma di abusivismo e di attività illecita, come per esempio trasporto passeggeri e noleggio abusivo.

Mare e Laghi Sicuri: prevenzione e rispetto delle regole

Mare e Laghi Sicuri, però, non ha finalità esclusivamente repressiva ma punta anche e soprattutto alla prevenzione. L’esperienza maturata negli anni dimostra, infatti, che la maggior parte delle criticità che si verificano durante la stagione estiva può essere evitata attraverso comportamenti prudenti (ispirati al “buon senso”) e nel pieno rispetto delle regole.

Semplici azioni e comportamenti, come il rispetto delle norme per prevenire gli abbordi in mare, la preventiva verifica delle condizioni meteomarine prima di uscire in mare, la corretta manutenzione delle unità da diporto, l’osservanza delle ordinanze di sicurezza balneare, sono gli strumenti più efficaci che aiutano a prevenire incidenti o spiacevoli inconvenienti.

Per tutta la stagione estiva la Guardia Costiera assicurerà un presidio costante lungo le coste campane – con l’impiego di oltre 40 mezzi navali e mezzi aerei nei periodi in cui si prevede la maggiore presenza di traffico diportistico in mare e di bagnanti sui litorali – pronta ad intervenire in caso di emergenze e necessità ma, soprattutto, impegnata a promuovere quella cultura della prevenzione che rappresenta il più efficace strumento per garantire un’estate più sicura.

Per ogni emergenza in mare rimane attivo il numero gratuito 1530 e al Numero Unico per le Emergenze 112.

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