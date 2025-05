DIPORTO

Cinque giorni di incontri per confrontarsi sulle sfide del settore, tra sostenibilità, innovazione e Made in Italy

La città di La Spezia ospiterà da 12 al 16 maggio la seconda edizione di Blue Design Summit, l’evento rivolto alla filiera nazionale e internazionale del design nautico di alta gamma.

Al centro della manifestazione l’abitare sull’acqua: dalla progettazione alla costruzione, dal refitting di superyacht alle crociere, dai waterfront fino alle marine.

Gli eventi del Blue Design Summit in città

Una novità dell’edizione 2025 è l’apertura del Blue Design Summit alla città e la sua evoluzione in un evento diffuso, con un programma parallelo di appuntamenti aperti al pubblico che trasformeranno La Spezia in un palcoscenico di esperienze e suggestioni. Tra gli appuntamenti più attesi, i Talk con Giovanni Soldini, che racconterà i suoi ultimi dieci anni trascorsi sulle rotte del mondo, e con Paolo Chiarino, primo italiano ad aver nuotato un chilometro sia al Polo Nord sia al Polo Sud. Dalla narrazione di grandi imprese si passerà alla musica con la pianista Elsa Guerci e ancora visite esclusive e laboratori.

L’obiettivo è coinvolgere un pubblico più ampio possibile per generare sempre più consapevolezza sull’importanza del territorio per valorizzarne le eccellenze culturali, artigianali e imprenditoriali della Spezia che, con il mare, è un punto di riferimento globale nel settore della nautica, grazie al suo Miglio Blu, cuore dell’innovazione cantieristica italiana.

La conferenza From Water to Design

Il cuore di Blue Design Summit 2025 rimarrà la Conferenza, in programma dal 13 al 15 maggio al Teatro Civico, intitolata quest’anno From Water to Design, un claim che sottolinea il legame profondo tra il mondo marino e la progettazione nautica. L’idea è che ogni aspetto del design contribuisca a migliorare l’esperienza del mare, attraverso imbarcazioni sempre più avanzate, efficienti e sostenibili.

Quella del è una delle proposte congressuali più complete nel panorama nautico, con esponenti dei più importanti studi di design, i principali cantieri del Made in Italy e imprese italiane e internazionali che contribuiscono, con il loro know-how, al completamento della filiera.

Il programma del Blue Design Summit

Il programma è concepito come un percorso che in tre giornate vuole fornire un quadro dei settori e delle novità più rilevanti ed interessante di un mondo in continua evoluzione, a volte verso mete non scontate.

La prima giornata, martedì 13, sarà dedicata ai cantieri e al mercato. L’evento ha inizio nel primo pomeriggio con la sessione istituzionale cui farà seguito la presentazione dello studio annuale sull’evoluzione del mercato globale condotto da SuperYacht Times, una delle principali testate del settore a livello mondiale, che verrà commentato da un panel di protagonisti istituzionali e associativi. Il clou si avrà con gli interventi dei cantieri.

La seconda giornata, mercoledì 14, si aprirà con il keynote dell’Università del lusso di Monaco Montecarlo sulle tendenze lato domanda per poi passare ad un panel che costituisce una delle novità esclusive dell’evento. Il team di BDS ha infatti riunito coloro che hanno fondato e costruito il settore superyacht nel campo del design. Ricordiamo i loro nomi, che rappresentano la storia di un comparto di punta del Made in Italy: Fulvio De Simoni, Founder di Fulvio De Simoni Yacht Design, Mario Pedol, Co-founder di Nauta Yachts, Tommaso Spadolini, Founder di Tommaso Spadolini., e Gianni Zuccon, Founder and Owner di Zuccon International Project.

Il programma vedrà nel pomeriggio una delle colonne portanti di BDS. Si tratta del lato “stabile” del vivere sull’acqua. Si inizierà con la sessione dedicata all’Isola che ci sarà, ossia Sindalah, nel Mar Rosso, un vero e proprio hub che riunisce diverse istanze e che ha avuto un primo soft opening alla fine dello scorso anno.

Gli altri eventi

La sessione di chiusura della seconda giornata sarà infine dedicata a waterfront e floating, due facce della filosofia “les pied dans l’eau” del costruire, e soprattutto del desiderare. I lavori si chiuderanno con la cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti in seguito a una selezione aperta e indipendente da parte del Comitato Scientifico, composto da designer, giornalisti ed esperti del settore.

La terza giornata, giovedì 15 sarà dedicata alle correnti d’innovazione, che vengono riassunte in volare, divertirsi, esplorare, ossia tre delle tendenze più attuali della progettazione dei superyacht. Si parlerà quindi delle nuove forme degli scafi, della tendenza di superyacht concepiti per esplorare il mondo e infine agli yacht come spiagge e porticcioli privati semoventi, su cui divertirsi con le attività acquatiche.

Si parlerà poi di materiali e di interior design e di superyacht come architettura residenziale, ma anche dell’acqua nei suoi aspetti non consueti per la nautica da diporto. Ma anche di arte ispirata all’acqua, di musica con Elsa Guerci, di scultura con Luciano Massari, Director di LITIX, di intersezione tra il lavoro d’artista e quello di designer con Francesco Paszkowski, Founder di Francesco Paszkowski Design, ma infine di anche complementi d’arredo “acquatici” con Giangi Razeto, Director Innovation & Design Lab della F.lli Razeto e Casareto, notissimo protagonista industriale nel settore degli ottonami.

Gli altri eventi

Gli altri eventi diffusi inseriti nel palinsesto della manifestazione sono:

Lunedì 12 maggio, ore 18.30 – Teatro Civico della Spezia – Fabio Pozzo incontra Giovanni Soldini

– Teatro Civico della Spezia – Fabio Pozzo incontra Giovanni Soldini Martedì 13 maggio, ore 9.30 – Arsenale della Marina Militare della Spezia – Visita a nave militare

– Arsenale della Marina Militare della Spezia – Visita a nave militare Giovedì 15 maggio, ore 17.30 – Teatro Civico della Spezia – 88 Tasti – Spettacolo surrealista intorno a Erik Satie, di e con Elsa Guerci

– Teatro Civico della Spezia – 88 Tasti – Spettacolo surrealista intorno a Erik Satie, di e con Elsa Guerci Giovedi 15 maggio, ore 18.30 – Teatro Civico della Spezia – Fabio Pozzo incontra Paolo Chiarini

Venerdì 16 maggio

Ore 9.00 – Arsenale della Marina Militare della Spezia – Visita a una nave militare evento esclusivo per gli studenti del Polo universitario della Spezia

– Arsenale della Marina Militare della Spezia – Visita a una nave militare evento esclusivo per gli studenti del Polo universitario della Spezia Ore 10.30 – Fondazione Carispezia – Laboratorio per la scuola primaria a cura di Atelier Femia

– Fondazione Carispezia – Laboratorio per la scuola primaria a cura di Atelier Femia Ore 11.30 – Esercitazione di salvamento con Marina Militare e Capitaneria di Porto

– Esercitazione di salvamento con Marina Militare e Capitaneria di Porto Ore 14.30 – Campus universitario della Spezia “Ideare, creare e navigare: 35 anni di ingegneria e design nautico” Convegno per i 30 anni di Promostudi

