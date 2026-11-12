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Outlook, lo studio realizzato da Eni, Fincantieri e RINA che analizza lo stato dell’arte in merito alla decarbonizzazione del trasporto marittimo evidenzia che la transizione non avanza ovunque allo stesso ritmo. La differenza principale non è tecnologica, ma normativa. L’Europa impone obiettivi di decarbonizzazione tramite misure vincolanti, l’assenza di obblighi e incentivi chiari a livello globale frenano gli investimenti degli armatori. LNG e biocarburanti rappresentano soluzioni già applicabili nel breve e medio periodo, mentre i combustibili sintetici saranno indispensabili per raggiungere gli obiettivi del 2050.

Outlook sul Trasporto Marittimo, seconda edizione

Eni, Fincantieri e RINA hanno presentato a Roma la seconda edizione dell’Outlook sul Trasporto Marittimo Sostenibile, impegnandosi a continuare lo studio annuale per i prossimi tre anni L’Outlook offre una visione globale delle soluzioni di decarbonizzazione del trasporto marittimo, confrontando diverse alternative tecnologiche e di combustibile, il loro potenziale di riduzione delle emissioni, il grado di maturità, la disponibilità delle infrastrutture e l’evoluzione del “Total Cost of Ownership” fino al 2050.

Outlook: rimandare l’obiettivo al 2070?

La seconda edizione mostra che il contesto è più incerto rispetto a un anno fa. L’Europa ha come obiettivo la decarbonizzazione entro il 2050 dell’80%, rispetto al 2020. A livello globale invece la riduzione si attesta al 40% L’Outlook considera inoltre anche uno scenario più lento, “Decarbonization by 2070”, nel quale anche il raggiungimento degli obiettivi Europei di decarbonizzazione viene posticipato al 2070, mentre i paesi del resto del mondo procedono con ulteriori anni di ritardo.

L’incertezza normativa, circa il 90% dei Paesi chiede un rallentamento

Rispetto allo scorso anno, tre dei quattro indicatori che guidano l’evoluzione della transizione (quadro regolatorio, condizioni macroeconomiche, disponibilità di combustibili e infrastrutture, maturità tecnologica) mostrano un peggioramento, con l’incertezza regolatoria responsabile del maggiore impatto. L’accordo globale dell’IMO è stato rinviato; considerando i Paesi in base al tonnellaggio, quasi il 90% sostiene un percorso più graduale, con gli Stati Uniti che hanno assunto una posizione contraria alla decarbonizzazione marittima. L’Europa ha invece confermato i propri obiettivi già prefissati nell’ambito del FuelEU Maritime.

Lo scenario economico e geopolitico: gli armatori preferiscono soluzioni mature

Lo scenario economico è più incerto, per effetto del rallentamento della crescita, dei dazi e delle tensioni geopolitiche, la crisi nello Stretto di Hormuz aumentano i rischi per i flussi commerciali e per l’economia globale. La filiera dell’idrogeno a ridotte emissioni ha subito un rallentamento, con il blocco di numerosi progetti in ambito marittimo. La tecnologia mantiene tuttavia un ruolo abilitante con una lenta ma costante crescita dell’orderbook con fuel alternativi, anche se, in un contesto di incertezza, gli armatori stanno privilegiando soluzioni più mature e già disponibili.

Eni: I combustibili sintetici prodotti da idrogeno verde sono indispensabili per completare il percorso verso il net zero, ma restano caratterizzati da costi elevati e da una filiera ancora da sviluppare.

Eni, attraverso Enilive, è tra i leader nella produzione di biocarburanti HVO ottenuti da materie prime rinnovabili, che sono non solo una soluzione per contribuire alla decarbonizzazione, ma anche uno strumento di strategia industriale e di resilienza del sistema produttivo. Assieme al GNL e bioGNL, i biocarburanti consentono di decarbonizzare il trasporto marittimo valorizzando navi e infrastrutture già esistenti. Per sviluppare a pieno le proprie potenzialità e accompagnare il settore marittimo verso gli obiettivi di neutralità climatica è necessario dotarsi di un quadro regolatorio che ne riconosca il ruolo in tutti i settori del trasporto, e di regole operative pragmatiche e stabili in grado di favorire lo sviluppo degli investimenti.

Fincantieri: sviluppo di soluzioni innovative con bio-LNG

Fincantieri accompagna gli armatori nel percorso di decarbonizzazione integrando diverse soluzioni tecnologiche e sviluppando opzioni innovative. Nel comparto crocieristico, l’LNG rappresenta oggi il principale carburante alternativo, aprendo la strada a una progressiva decarbonizzazione attraverso bio-LNG e in prospettiva e-LNG, mentre biocarburanti come l’HVO e sistemi di propulsione dual-fuel ampliano ulteriormente le opzioni disponibili. Parallelamente, il Gruppo interviene sull’efficienza dell’intero sistema nave e sviluppa nuove soluzioni energetiche e propulsive, guardando anche al lungo periodo attraverso lo studio del nucleare.

RINA contribuisce alla decarbonizzazione del trasporto marittimo mettendo a disposizione degli operatori della filiera le proprie competenze ingegneristiche e tecnologiche, supportandoli nell’individuazione e nell’adozione delle soluzioni più efficaci. In particolare, il Gruppo valuta la maturità tecnologica, la fattibilità applicativa e le prestazioni ambientali delle diverse alternative contribuendo a verificarne la conformità ai requisiti normativi.

Outlook: impegni concreti: regole standard comuni, investimenti mirati e R&S di nuovi carburanti

L’Outlook propone quindi impegni concreti per tutti gli attori della catena del valore: regole e standard comuni per il regolatore e gli enti di certificazione; investimenti mirati e infrastrutture flessibili per i porti; disponibilità e diversificazione per i fornitori di combustibili; navi predisposte a più soluzioni e supporto al retrofit per cantieri e armatori; investimenti continui in ricerca e sviluppo per i fornitori di motori. Il pragmatismo non significa aspettare, ma partire dalle tecnologie mature costruendo piattaforme capaci di evolvere nel tempo.