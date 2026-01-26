NAVE

Da Ancona al Tirreno: le Pelikan Classe “A” portano innovazione e sostenibilità nei porti di Napoli e Salerno

La cerimonia di varo è prevista per il 29 gennaio 2026, presso lo Scalo d’Alaggio del Porto Turistico “La Marina Dorica”.

Le Pelikan lasse “A”

Le due Pelican Classe “A” costruite dal cantiere CPN di Ancona e oggi nella flotta di Garbage Group, anch’essa anconetana, saranno operative nei porti dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale di Napoli e Salerno, rafforzando le attività legate alla gestione sostenibile degli specchi d’acqua e delle aree portuali.

Dal cuore della cantieristica dell’Adriatico centrale prende il via un progetto di eccellenza italiana destinato a rafforzare la Blue Economy nel centro-sud Italia. Giovedì 29 gennaio 2026, presso lo Scalo d’Alaggio del Porto Turistico “La Marina Dorica”, saranno varate due imbarcazioni gemelle Pelikan Classe “A”, simbolo di tecnologia avanzata, sostenibilità e innovazione navale tutta marchigiana.

Le due unità, interamente progettate e realizzate ad Ancona dal cantiere CPN e di proprietà di Garbage Group, anch’essa anconetana, saranno destinate ai porti di Napoli e Salerno, scali strategici per la logistica e la crescita del Mezzogiorno. Il trasferimento delle unità nei porti campani segue l’aggiudicazione da parte di Garbage Group di una gara per i servizi ambientali portuali, sottolineando l’impegno a integrare tecnologia, innovazione e attenzione ecologica nella gestione quotidiana degli scali.

Il traffico di Napoli e Salerno

Nei primi nove mesi del 2025, Napoli e Salerno hanno movimentato complessivamente quasi 24 milioni di tonnellate di merci, con crescite significative nel traffico container e nelle rinfuse liquide e solide. Solo a Salerno i container hanno registrato un incremento del +26,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre i crocieristi sono cresciuti del +76,1%, confermando la centralità degli scali meridionali nella Blue Economy italiana. Le Pelikan Classe “A” saranno impiegate nella gestione degli specchi d’acqua portuali, contribuendo alla pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti galleggianti e rafforzando così la sostenibilità delle operazioni portuali.

La cerimonia di varo sarà accompagnata dalla presenza di autorità istituzionali, religiose e dai rappresentanti della governance portuale, a testimonianza dell’importanza strategica del progetto per il territorio e per lo sviluppo della Blue Economy.